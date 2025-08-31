Persembahan Jelajah Pentarama Merdeka@HOHO tarikan utama di Putrajaya

PUTRAJAYA: Kehangatan sambutan Hari Kebangsaan 2025 mula terasa di pusat pentadbiran kerajaan apabila persembahan Jelajah Pentarama Merdeka@HOHO menggunakan bas KL Hop On Hop Off (HOHO), mencuri tumpuan pengunjung di dua hentian iaitu Hotel Dorsett dan Dataran Putrajaya di sini, malam ini.

Kesemua pengunjung berkenaan merupakan orang ramai yang hadir awal ke Putrajaya menjelang perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan esok, bersama ahli keluarga serta rakan taulan.

Jelajah itu turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Seri Mohamad Fauzi Md Isa dan Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) Julina Johan.

Program anjuran JAPEN itu mengetengahkan konsep hiburan berinformasi dengan mesej patriotik melalui persembahan nyanyian, tarian, pentomin serta segmen interaktif yang mendapat sambutan hangat daripada pengunjung termasuk keluarga dan pelancong tempatan.

Orang ramai yang sudah mula membanjiri kawasan sekitar Putrajaya, bukan sahaja berhibur malah turut menyertai nyanyian bersama artis Pentarama sambil mengibarkan Jalur Gemilang dan melaungkan “Merdeka” beramai-ramai apabila lagu “Tanggal 31 Ogos” dinyanyikan.

Bas HOHO yang dihias khas dengan tema kemerdekaan, turut menjadi tarikan utama apabila pengunjung tidak melepaskan peluang merakam gambar kenangan bersama, menambahkan lagi suasana meriah menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2025.

Selain menghiburkan, Pentarama Merdeka@HOHO juga berperanan sebagai medium penyampaian mesej kenegaraan dengan pendekatan santai dan dekat dengan masyarakat, sekali gus mengajak mereka menghayati erti sebenar kemerdekaan.

Jelajah itu merupakan antara pengisian sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2025, yang dilaksanakan di Putrajaya dengan sokongan pelbagai agensi kerajaan dan rakan strategik, bertujuan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat.

Sambutan Hari Kebangsaan 2025 bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni”, akan bermula seawal 7 pagi esok melibatkan 14,062 peserta daripada 81 kontinjen, 508 aset darat dan udara, tujuh kereta berhias, 116 ekor haiwan dalam perkhidmatan awam dan 21 kumpulan pancaragam.

Pengunjung turut akan disajikan dengan persembahan Biduanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Taruddin melalui mempersembahkan lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 (HKHM 2025) berjudul Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni. – Bernama