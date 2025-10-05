Pesara cacat penglihatan rugi RM431,742 ditipu sindiket phone scam

KUALA TERENGGANU: Seorang pesara lelaki cacat penglihatan mengalami kerugian sebanyak RM431,742 selepas diperdaya sindiket phone scam.

Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Noor berkata mangsa berusia 73 tahun menerima panggilan daripada suspek pada 24 Jun lepas.

Beliau menyatakan suspek tersebut menyamar sebagai wakil syarikat insurans semasa membuat panggilan.

Suspek mendakwa mangsa telah membuat tuntutan insurans kesihatan palsu yang boleh mendatangkan tindakan undang-undang.

Mangsa yang buta itu menafikan semua dakwaan yang dikemukakan oleh suspek.

Panggilan kemudiannya disambungkan kepada suspek lain yang menyamar sebagai anggota polis.

Selain tuntutan insurans palsu, mangsa turut dituduh terlibat dalam aktiviti penggubahan wang haram.

Suspek mengarahkan mangsa untuk membuka satu akaun bank baharu khusus untuk tujuan siasatan.

Mangsa dilarang menggunakan akaun bank baharu tersebut untuk sebarang urusan peribadi.

Azli berkata mangsa yang bimbang dikenakan hukuman penjara meminta isterinya membuka akaun baharu.

Mangsa dan isterinya memindahkan semua wang simpanan mereka ke akaun baharu tersebut.

Pada 25 September lepas, mangsa memaklumkan perkara ini kepada anaknya yang kemudian memeriksa akaun berkenaan.

Semakan mendedahkan aktiviti pemindahan wang berjumlah RM431,742 secara berperingkat dari 6 Julai hingga 14 Ogos.

Wang tersebut telah dipindahkan dari akaun baharu mangsa ke beberapa akaun tidak dikenali.

Mangsa yang kehilangan semua wang simpanannya membuat laporan polis pada tengah hari semalam.

Kes ini sedang disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan untuk penipuan. – Bernama