Polis tumpas sindiket dadah, rampasan heroin syabu RM35,000 di Alor Gajah

ALOR GAJAH: Polis menahan seorang individu selepas menemui lebih dua kilogram dadah dipercayai jenis heroin dan syabu bernilai kira-kira 35,000 ringgit yang disorok dalam sebuah kereta di Jalan Industri Rumbia di sini.

Pemangku Ketua Polis Daerah Alor Gajah DSP Azrul Mohamed berkata suspek berusia 31 tahun itu ditahan pada 6.10 pagi 12 September lepas oleh sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontinjen Melaka.

Pemeriksaan lanjut terhadap kereta jenis Honda Jazz tersebut menemui 1,500 peket plastik lut sinar disyaki berisi dadah jenis heroin seberat 2,129.30 gram.

Turut ditemui 100 peket plastik lut sinar berisi bahan disyaki dadah jenis syabu seberat 96 gram dan keseluruhan rampasan bernilai kira-kira 35,000 ringgit.

Turut disita sebuah motosikal jenis Benelli 150 bernilai kira-kira 5,000 ringgit.

Siasatan awal mendapati sindiket itu aktif sejak Julai lepas dan dadah tersebut dipercayai untuk pasaran tempatan yang boleh digunakan oleh kira-kira 2,500 penagih.

Hasil semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod lampau dengan status tiada tindakan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan manakala ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah.

Suspek ditahan reman selama tujuh hari dari 12 hingga 18 September untuk disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan siasatan diteruskan bagi mengesan rangkaian sindiket yang masih bebas.

Polis menyeru orang ramai agar terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti pengedaran dadah di kawasan masing-masing melalui talian hotline JSJN di 012-2087 222. – Bernama