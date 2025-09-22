PRN Sabah: Strategi BN perlu lebih rapi - Ahmad Zahid

PUTRAJAYA: Barisan Nasional (BN) mengambil strategi lebih tersusun menjelang Pilihan Raya Negeri ke-17 (PRN17) Sabah, agar pengalaman lalu termasuk kehilangan kerusi akibat lompat parti yang mengubah landskap politik tidak lagi berulang, kata Pengerusinya Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Timbalan Perdana Menteri itu menyifatkan landskap politik Sabah sebagai rapuh dan dinamik, apabila pernah menyaksikan pertandingan sehingga 11 penjuru bagi satu kerusi.

“Mana ada negara (pilihan raya) pertandingan sampai 11 penjuru, ertinya orang sangat minat jadi calon parti-parti baharu dan calon bebas.

“Walaupun (ada yang beranggapan) lebih ramai lebih baik tetapi (keadaan) ini tidak harus dipandang mudah,” katanya kepada Bernama dalam sesi temu bual, di sini hari ini.

Ahmad Zahid berkata Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah akan terbubar secara automatik pada 11 Nov, bagi memberi laluan kepada PRN17 dan beberapa siri perbincangan mengenai persiapan telah berlangsung, namun sedikit tertangguh akibat bencana banjir di negeri itu baru-baru ini.

Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO baru-baru ini dilaporkan berkata BN tidak akan bertanding di kesemua 73 kerusi DUN Sabah pada PRN17 dan telah mengenal pasti jumlah kerusi yang difikirkan sesuai untuk ditandingi.

Pada 5 Sept, beliau berkata UMNO dan BN Sabah memutuskan tidak bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) bagi menghadapi PRN17 Sabah, namun kekal menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan (PH) pada pilihan raya berkenaan - Bernama