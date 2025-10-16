Pusat pemindahan sementara diaktifkan untuk 18 mangsa ribut Kuala Langat

SHAH ALAM: Sebuah pusat pemindahan sementara telah diaktifkan bagi menempatkan 18 individu daripada lapan keluarga berikutan kejadian ribut di Kampung Medan, Kuala Langat semalam.

Ketua Polis Daerah Kuala Langat Supt Mohd Akmalrizal Radzi melaporkan kejadian sekitar 4.15 petang itu merosakkan lima sekolah, sebuah dewan, dan kira-kira 40 buah rumah.

Kawasan terjejas termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan Sijangkang Jaya, Sekolah Kebangsaan Sijangkang Jaya, SK Kampung Medan, dan Sekolah Rendah Agama Kampung Medan.

Lokasi lain yang terjejas ialah SK Jalan Tanjung, Dewan Wawasan Batu 9, Pejabat Penyelaras DUN Sijangkang, kawasan perumahan Batu 9, dan kawasan industri Taman Sijangkang Jaya.

Sebelas murid dari SRA Kampung Medan mengalami kecederaan ringan dengan hanya lima daripadanya menerima rawatan di Klinik Kesihatan Telok Panglima Garang.

Enam murid lain telah dibenarkan pulang bersama keluarga mereka selepas kejadian tersebut.

Seorang lelaki cedera di bahagian mata dan seorang wanita patah kaki akibat dihempap besi semasa kejadian ribut berlaku.

Kedua-dua mangsa tersebut kini sedang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang.

Mohd Akmalrizal menjelaskan kejadian itu diisytiharkan sebagai Bencana Tahap 1 tanpa mengakibatkan sebarang kematian.

Beliau menekankan hanya kerosakan infrastruktur dilaporkan dalam kejadian bencana tersebut.

Kerja-kerja pembersihan dan pemotongan pokok telah dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi sejak 4.30 petang semalam.

Polis menasihati orang awam agar tidak menghampiri kawasan bencana tanpa kebenaran pihak berkuasa.

Larangan ini bertujuan mengelakkan kejadian tidak diingini serta tidak mengganggu operasi pembersihan dan penyelamatan yang sedang dijalankan. – Bernama