Tembok keselamatan di Sungai Golok keperluan strategik kawal sempadan

KOTA BHARU: Pembinaan tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok kini merupakan keperluan strategik untuk mengekang penyeludupan dan mempertahankan kedaulatan negara di sempadan Kelantan–Thailand.

Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat menjelaskan bentuk geografi Sungai Golok yang sempit dan cetek menyukarkan kawalan keselamatan walaupun dengan teknologi tinggi.

“Walaupun menggunakan teknologi tinggi, kawalan tetap sukar kerana keadaan sungai itu membolehkan orang menyeberang ke Thailand dalam tempoh sesaat sahaja,” katanya kepada Bernama di Ibu Pejakat Polis Kontinjen Kelantan.

Beliau menegaskan kawalan menggunakan dron, CCTV dan sistem pengawasan automatik masih memerlukan tenaga manusia sepanjang masa.

Mohd Yusoff mencadangkan kerajaan mempercepat pembinaan tembok atau pagar keselamatan di sepanjang zon penampan sungai.

Keadaan bentuk muka bumi sempadan Kelantan jauh lebih mencabar berbanding negeri lain seperti Perlis atau Kedah.

“Jarak antara dua negara di sesetengah kawasan hanya beberapa meter,” katanya.

Penyeludupan haiwan ternakan dan kontraban sangat mudah dilakukan di Sungai Golok kerana keadaan sungai yang sempit dan cetek.

Cadangan pembinaan tembok ini sudah lama dibincangkan dan diharap dapat direalisasikan segera.

“Langkah ini sahaja dilihat paling berkesan,” tegas Mohd Yusoff.

Beliau memetik contoh negara maju seperti Amerika Syarikat dan Mexico yang menggunakan pendekatan sama bagi mengawal sempadan.

“Kalau betul-betul mahu kawal 100 peratus aktiviti rentas sempadan, pembinaan tembok keselamatan ialah satu-satunya jalan penyelesaian menyeluruh,” katanya.

Pembinaan tembok ini bukan sekadar soal keselamatan tetapi juga soal kedaulatan negara.

Ia merupakan pelaburan jangka panjang untuk masa depan negara.

Tembok keselamatan itu juga boleh berfungsi sebagai tebatan banjir bagi mengekang limpahan air sungai.

Sepanjang 163 kilometer sempadan Kelantan–Thailand, kira-kira 91 kilometer melibatkan kawasan air.

Pemasangan tembok atau pagar keselamatan boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian lokasi.

Semasa musim tengkujuh, paras air Sungai Golok akan melimpah sehingga garis sempadan negara tidak kelihatan.

Penyeludup mengambil kesempatan menaiki bot untuk masuk ke Malaysia ketika banjir.

Mereka boleh pergi lebih jauh hingga Pasir Mas dan Meranti ketika keadaan banjir.

Penyeludup juga aktif ketika musim kemarau kerana paras air Sungai Golok akan kering.

“Mereka hanya perlu berjalan kaki ke sempadan dengan lebih cepat ketika musim kemarau,” jelas Mohd Yusoff.

Anggota polis berdepan cabaran ketika musim tengkujuh kerana balai polis dan pos kawalan berhampiran sempadan ditenggelami air.

Anggota juga perlu membantu mangsa banjir yang terjejas semasa operasi.

Pembinaan tembok akan membantu polis dan agensi keselamatan lain melaksanakan rondaan dengan lebih selamat.

Operasi menggunakan bot menjadi terhad ketika banjir melanda kawasan sempadan.

Pada November tahun lepas, Thailand menyambut baik cadangan Kelantan mengenai pembinaan tembok keselamatan.

Gabenor Wilayah Narathiwat Trakul Thotham berkata pembinaan tembok akan menjadi langkah penting menangani isu jenayah rentas sempadan. – Bernama