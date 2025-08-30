Tiga lelaki mengaku bersalah dalam kes ritual kuda kepang di Batu Pahat

BATU PAHAT: Tiga lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Syariah di sini atas pertuduhan terbabit dalam upacara pemujaan dikaitkan dengan video tular “Show Puja Jin Batu Pahat” menggunakan tarian kuda kepang di Parit Raja di sini, tiga minggu lepas.

Tertuduh Muhammad Suhail Suttrysono, 35; Azman Mohamed Seh, 45; dan Anuar Bandi, 40; membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Syarie Syazwan Mohd Yusof.

Mengikut pertuduhan, Muhammad Suhail yang bekerja sebagai pengawal keselamatan dan Azman, seorang mekanik motosikal, didakwa melakukan upacara pemujaan mengikut Seksyen 3 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor 1997 bagi kesalahan yang berhubung dengan akidah, iaitu pemujaan salah.

Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum denda maksimum 3,000 ringgit atau penjara sehingga dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Anuar pula didakwa bersubahat dengan memainkan alat muzik gendang, mengikut Seksyen 43(b) enakmen sama yang membawa hukuman setara dengan kesalahan utama.

Anuar pula didakwa bersubahat dalam upacara pemujaan itu dengan menjadi pemain muzik gendang, di bawah Seksyen 43(b) enakmen sama yang memperuntukkan hukuman setara dengan kesalahan utama.

Mereka didakwa melakukan kesalahan itu pada 10 Ogos lalu, antara pukul 10 malam hingga 1 pagi, di kawasan lapang sebuah rumah di Jalan Pasar, Parit Raja.

Pendakwaan dikendalikan Ketua Pendakwa Syarie Johor, Ahmad Wafi Abdullah, manakala semua tertuduh tidak diwakili peguam.

Ahmad Wafi dalam hujahnya memohon mahkamah menjatuhkan hukuman berat dengan alasan ia membabitkan soal akidah yang tidak boleh dikompromi, berbeza dengan kesalahan moral seperti khalwat.

Mahkamah kemudian membenarkan semua tertuduh diikat jamin 2,000 ringgit setiap seorang dengan dua penjamin keluarga bermastautin di Batu Pahat, sementara kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 2 Sept ini. – Bernama