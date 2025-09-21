Verstappen menangi GP Azerbaijan, Piastri terkeluar akibat kemalangan

BERLIN: Juara bertahan Formula 1 Max Verstappen memenangi Grand Prix (GP) Azerbaijan pada Ahad, manakala pendahulu kejuaraan Oscar Piastri terlibat kemalangan pada pusingan pertama dan Carlos Sainz menghadiahkan podium pertama untuk Williams sejak 2021, lapor agensi berita Jerman (dpa).

Verstappen yang bermula dari petak utama mengekalkan kedudukan di depan sepanjang perlumbaan, sekali gus meraih kemenangan berturut-turut selepas kejayaannya di GP Itali dua minggu lepas.

Pemandu Red Bull itu kini berada di kedudukan ketiga dalam senarai keseluruhan, 69 mata di belakang Piastri, sekali gus kembali bersaing dalam perebutan kejuaraan musim ini yang masih berbaki tujuh perlumbaan.

George Russell daripada Mercedes menamatkan perlumbaan di tempat kedua diikuti Sainz, yang menutup hujung minggu cemerlang dengan podium pertamanya sejak GP Abu Dhabi 2024 ketika beliau masih bersama Ferrari.

Piastri pula mengalami hujung minggu yang penuh malang. Beliau didapati memulakan perlumbaan lebih awal sebelum enjin terhenti dan kereta lain memintasnya semasa beliau cuba menghidupkan semula sistem. Sebaik kembali di trek, Piastri terbabas di selekoh kelima dan merempuh penghadang.

Pemandu McLaren itu hanya bermula dari petak kesembilan selepas terlibat kemalangan di penghujung sesi kelayakan pada Sabtu.

Rakan sepasukan Piastri yang juga pencabar kejuaraan, Lando Norris, menamatkan perlumbaan di tempat ketujuh selepas masalah di hentian pit menjejaskan peluangnya meraih podium. Bagaimanapun, Norris berjaya mengurangkan jurang dengan Piastri sebanyak enam mata kepada 25 - BERNAMA-dpa