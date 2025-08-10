Wee Yee Hern-Chan Wen Tse juara beregu campuran Thailand 2025

KUALA LUMPUR:Beregu campuran negara, Wee Yee Hern-Chan Wen Tse mencipta kejutan besar dalam kejohanan badminton Siri Antarabangsa Thailand 2025.

Pasangan ranking 144 dunia itu berjaya menewaskan pilihan utama, Ratchapol Makkasasithorn-Nattamon Laisuan di Nakhon Ratchasima.

Mereka meraih kemenangan dengan keputusan 22-20, 21-16 dalam perlawanan final yang berlangsung selama 33 minit.

Kejayaan ini menjadi gelaran pertama buat Yee Hern-Wen Tse dalam kejohanan antarabangsa.

Ini juga merupakan kemenangan kedua mereka ke atas beregu Thailand dalam tiga pertemuan.

Pasangan Malaysia pernah menang ketika bertemu di Cabaran Antarabangsa Sri Lanka 2025 Februari lalu.

Yee Hern-Wen Tse kini bersedia untuk menghadapi Cabaran Antarabangsa Malaysia 2025 di Perak.

Mereka akan berdepan dengan gandingan Australia, Timotius Elbert-Sarita Suwanakuboriharn.

Perlawanan itu dijadualkan berlangsung dari Selasa hingga 17 Ogos ini - BERNAMA