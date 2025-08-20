128 ditahan Op Perdana AADK termasuk penagih 40 tahun

KUALA LUMPUR: Seorang lelaki berusia 61 tahun yang lebih 40 tahun bergelumang dengan penyalahgunaan dadah antara 128 individu ditahan dalam Op Perdana Agensi Antidadah Kebangsaan.

Operasi dijalankan serentak di sekitar ibu negara dan Labuan bermula malam tadi.

Ketua Pengarah AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata lelaki berkenaan bekerja sebagai buruh kontrak.

Dia mempunyai sejarah lebih 10 kali keluar masuk penjara dan dikenakan enam sebatan atas kesalahan berkaitan dadah sejak muda.

Ruslin menjelaskan lelaki itu sudah berumah tangga dan keluarganya tinggal di Kota Bharu, Kelantan.

Malah ketika ditahan dia juga menghidap penyakit kencing manis tetapi masih meneruskan tabiat penagihan.

Beliau berkata kes itu menggambarkan cabaran besar pihak berkuasa dalam menangani penagih tegar.

Ruslin menekankan mereka sudah bergantung kepada dadah sejak puluhan tahun meskipun pelbagai usaha rawatan dan pemulihan telah dijalankan.

Operasi di sekitar ibu negara membabitkan 23 pegawai serta 54 anggota.

Pasukan menumpukan kawasan tumpuan penagih di bandar raya termasuk tapak pembinaan terbiar di Jalan Imbi dan Projek Perumahan Rakyat berhampiran.

Seramai 112 orang ditahan di Kuala Lumpur manakala 16 lagi di Labuan.

Hasil saringan awal mendapati 77 individu positif syabu.

Lapan positif ganja manakala lima positif benzodiazepine.

Selebihnya positif heroin.

Mereka yang ditahan berusia antara 19 hingga 61 tahun.

Mereka terdiri daripada 123 lelaki serta lima wanita.

Kesemuanya warga tempatan dan sebahagian penagih heroin yang ditahan merupakan otai berusia 40 hingga 60 tahun.

Mereka sudah bergantung kepada dadah sejak puluhan tahun.

Berdasarkan risikan port penagihan di kawasan Jalan Imbi dikenal pasti aktif bermula 6 hingga 10 pagi dan 5 hingga 7 petang.

Ruslin menyatakan ada yang baru mencuba dan ada yang sudah ketagih lama serta keluar masuk pusat pemulihan.

Beliau berkata di bawah pindaan Akta Penagih Dadah 1983 yang akan dikuatkuasakan tahun ini mereka yang salah guna dadah secara sosial juga boleh dikenakan tindakan.

Ini termasuk aktiviti di kelab malam atau konsert yang boleh diperintahkan menjalani rawatan.

Peluang diberikan kepada mereka yang mahu berubah untuk mendapatkan rawatan di pusat komuniti.

Mereka yang masih tegar akan dikenakan perintah tahanan dua tahun di pusat pemulihan.

Permohonan reman 14 hari ke atas semua tangkapan akan dibuat hari ini bagi proses siasatan lanjut.

Ini termasuk ujian pengesahan makmal.

Ruslin menegaskan operasi seumpama itu akan dilaksanakan secara berterusan di seluruh negara sehingga hujung tahun ini. - Bernama