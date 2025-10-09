15.7 juta rakyat Malaysia manfaat bantuan Penghargaan SARA

KUALA LUMPUR: Seramai 15.7 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas telah membelanjakan bantuan sekali beri Penghargaan Sumbangan Asas Rahmah sejak ia mula disalurkan pada 31 Ogos 2025.

Kementerian Kewangan menyatakan jumlah ini mewakili 71 peratus daripada keseluruhan 22 juta penerima bantuan Penghargaan SARA dalam jawapan bertulis Parlimen.

Jumlah transaksi setakat ini telah mencecah RM1.34 bilion untuk pembelian barangan asas.

Sistem pembayaran SARA telah menunjukkan peningkatan ketara dalam kapasiti pemprosesan transaksi.

Sistem kini mampu memproses hampir 2,700 transaksi diluluskan seminit berbanding hanya 540 transaksi seminit pada April 2025.

Kementerian itu berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Khoo Poay Tiong mengenai isu pelaksanaan bantuan SARA RM100.

MOF turut menjawab soalan berasingan daripada Datuk Seri Hamzah Zainudin mengenai kedudukan fiskal negara.

Kerajaan kekal yakin sasaran defisit fiskal 3.8 peratus daripada KDNK untuk 2025 dapat dicapai.

Keyakinan ini dikekalkan walaupun negara berdepan risiko luaran termasuk ketidaktentuan geopolitik antarabangsa.

Pelaksanaan tarif import oleh Amerika Syarikat juga dikenal pasti sebagai faktor berpotensi mempengaruhi perdagangan dunia.

Semua bantuan dan program kerajaan dilaksanakan melalui pengurusan fiskal yang berhemah.

Dasar monetari yang responsif turut menyediakan ruang dasar mencukupi bagi menyokong kestabilan ekonomi. – Bernama