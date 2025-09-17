70 penduduk Felda Chiku dipindahkan ke PPS akibat banjir Gua Musang

KOTA BHARU: Kira-kira 70 penduduk Felda Chiku 1 dan 2 di Gua Musang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara malam ini selepas kawasan tersebut dilanda banjir.

Kejadian banjir ini berikutan hujan lebat yang bermula sejak petang dan masih berterusan sehingga malam.

Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kelantan Mohd Adzhar Mujab menyatakan pihaknya menerima laporan limpahan air di kawasan penempatan tersebut kira-kira jam 6 petang.

Beliau mengarahkan pemindahan mangsa ke pusat pemindahan sementara berdekatan sebagai langkah keselamatan pencegahan.

Mohd Adzhar menegaskan situasi semasa tidak membimbangkan tetapi menasihati orang awam agar tidak berada atau bermain di kawasan berisiko.

“Jika keadaan bertambah baik, semua mangsa boleh pulang atau gotong-royong akan diadakan esok,“ katanya.

Hujan lebat tersebut mengakibatkan lebih 50 rumah di Felda Chiku 1 dan 2 dinaiki air dengan paras air yang semakin meningkat.

Penduduk memaklumkan air mula melimpah masuk ke kediaman mereka pada waktu malam.

Seorang penduduk berusia 73 tahun Razali Daud berkata hujan lebat selama kira-kira sejam setengah menyebabkan air memasuki ruang dapur rumahnya.

“Air mula memasuki bahagian dapur pada kira-kira 6.30 petang dan sehingga kini paras air terus meningkat kerana hujan masih belum berhenti,“ katanya.

Razali menambah situasi sebegini tidak pernah berlaku sebelum ini walaupun hujan lebat berpanjangan.

Penduduk lain Shamsaziela Mohd Ghazali berusia 35 tahun berkata beliau bersama 30 ahli keluarga ditempatkan di Dewan Chiku 2 kira-kira jam 8.30 malam.

“Sebelum meninggalkan rumah, air di hadapan sudah mencecah paras pinggang orang dewasa,“ katanya.