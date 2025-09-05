Abdul Rashid terima anugerah Tokoh Perdana Maulidur Rasul 2025

SERDANG: Prinsip memberi kembali kepada masyarakat telah menjadi pegangan utama Pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussain yang diumumkan sebagai penerima anugerah Tokoh Perdana sempena sambutan Maulidur Rasul SAW 2025/1447H Peringkat Kebangsaan.

Abdul Rashid yang berusia 79 tahun menyatakan kepercayaannya terhadap prinsip bekerja keras dan menegakkan agama sebagai teras kehidupan.

Beliau menegaskan umat Islam perlu sentiasa mencari jalan untuk berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang pengiktirafan.

Sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang ke-10 bagi tempoh 2025 hingga 2028, beliau menolak pelbagai tawaran kembali ke sektor korporat selepas bersara.

Abdul Rashid memilih untuk berkhidmat dengan institusi yang selari dengan kepercayaannya seperti Tabung Haji dan UIAM.

“Jika diizinkan Allah dan dipersetujui kerajaan, saya akan terus melakukan yang terbaik untuk institusi ini,“ katanya ketika ditemui pemberita selepas majlis anugerah.

Tokoh korporat kelahiran Pulau Pinang itu menerima anugerah tersebut di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS).

Beliau berharap dapat menunjukkan contoh terbaik bahawa umat Islam mesti menyumbang kembali kepada masyarakat.

Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jabhah Pondok Kelantan Syeikh Wazir Che Awang menerima anugerah kategori Agamawan/Kepimpinan Dakwah.

Beliau memohon kerajaan memberikan lebih perhatian kepada pembangunan sekolah pondok di seluruh negara.

Syeikh Wazir menyokong penuh hasrat kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkenalkan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) di sekolah pondok.

Inisiatif TVET di sekolah pondok akan memastikan pelajar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan perdana semasa.

Beliau menegaskan umat Islam tidak sepatutnya dipisahkan oleh perbezaan politik demi mengekalkan perpaduan ummah.

“Kepentingan kita ialah mengutamakan Islam melebihi segala-galanya,“ tegas Syeikh Wazir.

Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas keprihatinan terhadap pembangunan ummah.

Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar turut menerima penghargaan yang sama.

Anugerah ini diharapkan menjadi pemangkin semangat untuk terus menyumbang kepada agama, bangsa dan negara.

Sumbangan tersebut selaras dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan kepentingan khidmat masyarakat. – Bernama