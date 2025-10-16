AMEM-43 capai matlamat PED 2025 di bawah kepengerusian Malaysia

KUALA LUMPUR: Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN Ke-43 (AMEM-43) berjaya mencapai Keberhasilan Utama Ekonomi (PED) 2025 dan beberapa inisiatif penting lain di bawah Kepengerusian Malaysia.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan antara pencapaian utama ialah pengesahan Memorandum Persefahaman yang dipertingkatkan bagi Grid Kuasa ASEAN (APG) untuk mengukuhkan jaringan hubungan serantau.

Beliau berkata pencapaian lain termasuk pengesahan Pelan Tindakan Kerjasama Tenaga ASEAN (APAEC) 2026-2030 baharu sebagai hala tuju serantau untuk lima tahun akan datang.

Pencapaian ini mencerminkan kesungguhan ASEAN untuk mempercepatkan peralihan tenaga ke arah yang lebih lestari dan inklusif.

Fadillah menekankan komitmen memastikan tiada mana-mana negara anggota atau komuniti yang ketinggalan dalam proses peralihan tenaga ini.

Inisiatif penting lain yang dicapai semasa AMEM-43 adalah pelancaran Inisiatif Pembiayaan APG yang disokong oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Gabungan komitmen kewangan ini mencecah lebih 12 billion dolar Amerika untuk pembangunan tenaga serantau.

Pencapaian tambahan termasuk pengesahan Rangka Kerja Sijil Tenaga Boleh Baharu (REC) ASEAN dan Rangka Kerja Pembangunan Loji Kuasa Nuklear.

Mesyuarat juga memuktamadkan Terma Rujukan Kabel Kuasa Bawah Laut dan Hala Tuju Jangka Panjang Tenaga Boleh Diperbaharui.

Turut dilancarkan adalah Pangkalan Data Kecekapan Tenaga dan Platform Pelaburan ASEAN untuk memudahkan kerjasama serantau.

Penubuhan Sekolah Regulasi ASEAN (ASR) yang akan diterajui oleh Malaysia turut diumumkan sebagai salah satu inisiatif penting.

Fadillah menyatakan ASEAN akan terus menyelaras projek, mengharmonikan piawaian teknikal dan merealisasikan pelan menjadi hasil yang konkrit.

Tema sektor tenaga AMEM tahun ini “Memperkasa ASEAN: Merentasi Sempadan, Membina Kemakmuran” menggambarkan semangat integrasi serantau.

Malaysia sebagai tuan rumah bersedia berkerjasama rapat dengan semua negara anggota ASEAN, rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa.

Fadillah menyeru semua pihak untuk bersama-sama mengukuhkan perpaduan dan komited terhadap hasil yang nyata serta transformatif.

Matlamat akhir adalah memacu ASEAN menjadi peneraju serantau dalam peralihan tenaga global yang mampan. – Bernama