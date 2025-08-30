Anwar hadir sidang kemuncak SCO China, perkukuh diplomasi serantau

TIANJIN: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri Sidang Kemuncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di sini pada Isnin, satu penghormatan penting yang mencerminkan kepimpinan negara dan peranan Malaysia sebagai kuasa serantau dalam mempromosikan kerjasama dan kestabilan global.

Duta Besar Malaysia ke China Datuk Norman Muhamad berkata Anwar akan menjadi pemimpin Malaysia pertama yang diundang ke sidang kemuncak peringkat tinggi itu, dan beliau akan menyampaikan ucapan pada SCO Plus Summit pada 1 September.

“Kalau dilihat daripada negara-negara yang diundang, kita tidak mempunyai ikatan dengan SCO. Tapi kita dijemput. Ini satu undangan yang sangat istimewa,“ katanya kepada media Malaysia dalam satu sidang akhbar di sini, hari ini.

Beliau berkata undangan daripada kerajaan China itu merupakan satu manifestasi hubungan rapat dan strategik antara Malaysia dan China, serta pengiktirafan terhadap peranan penting Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN semasa.

Ucapan Perdana Menteri pada SCO Plus Summit dijangka akan memperkukuh perspektif Malaysia mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang penting.

Ia dijangka akan mengukuhkan komitmen Malaysia terhadap keamanan serantau, keberkecualian dan kestabilan dalam kerangka multilateral yang lebih luas.

Perdana Menteri akan mengadakan lawatan kerja selama empat hari ke China bermula esok, lawatan keempat beliau sejak memegang jawatan itu pada November 2022.

Beliau akan diiringi oleh isterinya Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan.

Delegasi akan turut disertai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

Selain daripada Sidang Kemuncak SCO, Perdana Menteri juga akan menghadiri acara Perarakan Hari Kemenangan untuk menandakan 80 tahun tamatnya Perang Dunia Kedua di Dataran Tiananmen, Beijing pada 3 September.

Satu lagi acara penting dalam lawatan ke ibu negara China itu ialah pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, diikuti dengan majlis makan malam khas yang akan dihoskan Perdana Menteri Li Qiang di Rumah Tamu Negara Diaoyutai.

Norman berkata makan malam tersebut yang dihoskan bagi pihak Xi, juga merupakan satu-satunya acara makan malam eksklusif yang dihoskan oleh kerajaan China untuk pemimpin yang mengadakan lawatan rasmi pada tempoh ini.

Di Tianjin, Perdana Menteri juga akan menyampaikan syarahan awam bertajuk Sovereign Interdependence: Building a Shared Future in Asia di Universiti Tianjin, universiti moden tertua di China, pada 2 September.

Perdana Menteri juga akan mengadakan siri pertemuan perniagaan dengan pelabur utama China dan pengasas pelbagai syarikat multinasional China semasa lawatan tersebut.

China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 16 tahun sejak 2009.

Jumlah dagangan antara kedua-dua negara dianggarkan bernilai 484.12 billion ringgit pada tahun 2024, yang mewakili 16.8% daripada jumlah dagangan global Malaysia (2.879 trillion ringgit). – Bernama