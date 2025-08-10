BAM perlu pertimbangkan Wan Arif-Roy King, Hon Jian-Haikal untuk Sukan SEA 2025

KUALA LUMPUR: Persatuan Badminton Malaysia (BAM) disarankan memberi peluang kepada dua pasangan beregu lelaki muda untuk beraksi di Sukan SEA 2025.

Aaron Chia, pemain beregu utama negara, menyokong penyertaan Wan Arif Wan Junaidi-Yap Roy King serta Choong Hon Jian-Muhammad Haikal Nazri.

Beliau berkata langkah itu selari dengan misi BAM untuk menghantar barisan terbaik ke temasya dwitahunan itu.

“Saya rasa BAM perlu hantar barisan elit ‘backup’ seperti Wan Arif-Roy King dan Hon Jian-Muhammad Haikal. Ini peluang mereka (bawa pulang pingat Sukan SEA),” katanya.

Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh sebelum ini mengesahkan hasrat menghantar pasukan terbaik ke Thailand.

Malaysia terakhir meraih emas beregu lelaki pada Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam.

Pada edisi 2023 di Phnom Penh, kontinjen negara hanya membawa pulang dua perak dan empat gangsa.

Aaron dan Soh Wooi Yik pernah menjuarai emas di Sukan SEA 2019 di Filipina.

Wan Arif-Roy King baru mencipta kejutan dengan memenangi Terbuka Macau 2025 minggu lepas.

Pasangan ranking ke-22 dunia itu mengatasi pilihan utama Indonesia Sabar Karyaman Gutama-Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Hon Jian-Haikal, ranking ke-43 dunia, pernah meraih tiga gelaran antarabangsa sejak 2023.

Sukan SEA 2025 akan berlangsung di Bangkok, Chonburi dan Songkhla dari 9 hingga 20 Disember. - Bernama