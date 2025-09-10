Bekas penolong pegawai hal ehwal Islam didakwa 16 kes pecah amanah

IPOH: Seorang bekas Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam didakwa di Mahkamah Sesyen atas 16 pertuduhan pecah amanah RM30,250 berhubung lebihan bayaran imbuhan imam masjid antara 2019 hingga 2023.

Muhamad Azian Mat Isa, 38, mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Meor Sulaiman Ahmad Tarmizi.

Bekas Penyelaras Pentadbiran Masjid Daerah Taiping itu didakwa atas kapasiti yang diamanah dengan harta berjumlah antara RM850 hingga RM5,950 iaitu lebihan bayaran imbuhan imam.

Tertuduh melakukan pecah amanah melibatkan 10 masjid di Taiping semasa bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Taiping antara 4 Mac 2019 hingga 20 Julai 2023.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun termasuk sebat dan denda.

Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Suzieyana Azura Yahaya menawarkan jaminan RM4,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan.

Tertuduh perlu melaporkan diri di pejabat SPRM dua bulan sekali sebagai syarat jaminan.

Peguam Ahmad Shamil Azad Abdul Hamid memohon jaminan RM10,000 bagi semua pertuduhan dengan alasan klien bekerja sebagai penjaga kambing.

Tertuduh hanya memperoleh pendapatan RM1,000 sebulan serta menanggung seorang isteri dan empat anak.

Mahkamah membenarkan jaminan RM16,000 bagi semua pertuduhan dengan syarat tambahan tertentu.

Tertuduh perlu melaporkan diri di pejabat SPRM Taiping setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai.

Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Oktober ini untuk proses selanjutnya. – Bernama