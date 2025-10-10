Belanjawan 2026: Kerajaan peruntuk RM3.3 bilion untuk prasarana asas desa

KUALA LUMPUR: Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM3.3 bilion untuk pelaksanaan projek prasarana asas desa dalam Belanjawan 2026.

Peruntukan ini selaras dengan komitmen kerajaan untuk memenuhi tuntutan keadilan pembangunan yang tidak boleh dilengahkan.

Daripada jumlah itu, sebanyak RM2.5 bilion disalurkan untuk pembinaan dan penyelenggaraan jalan kampung serta jalan perhubungan desa.

Antara projek yang terlibat termasuk jalan Pos Lenjang ke Koa Jernang Pos Titom di Lipis, Pahang dan Jalan Mangkapon di Pitas, Sabah.

Projek lain meliputi Kampung Pong di Pengkalan Hulu, Hulu Perak dan Kampung Tok Adis ke Kampung Banggol di Terengganu.

Lebih RM700 juta disalur untuk membekal air bersih dan elektrik termasuk pemasangan panel solar hibrid di kampung kecil Sabah dan Sarawak.

Pemasangan panel solar hibrid ini akan memberi manfaat kepada 3,200 rumah di kampung kecil Sabah dan Sarawak.

Sebanyak RM90 juta diperuntukkan bagi projek jambatan serta lampu jalan kampung termasuk memasang lampu cekap tenaga dan solar.

Tumpuan khusus turut diberikan kepada usaha melengkapi infrastruktur asas termasuk jalan dan kemudahan klinik di Pulau Banggi, Sabah.

Pengurusan Aset Air Berhad akan melabur sehingga RM13 bilion untuk tempoh lima tahun bagi pelaksanaan Loji Rawatan Air Langat 2.

Loji Rawatan Air Langat 2 ini mempunyai kapasiti merawat sehingga 760 juta liter padu air sehari untuk manfaat 1.5 juta pengguna.

Pelaburan ini juga merangkumi pelaksanaan Loji Rawatan Air Machang di Kelantan dan Loji Rawatan Air Sungai Karangan dan Sidam Kiri di Kedah.

Loji-loji rawatan air di Kedah ini mempunyai kapasiti sehingga 200 juta liter air sehari.

Kerajaan juga meneruskan Program Non-Revenue Water Kebangsaan dengan kos RM3 bilion bagi menggantikan lebih 820 kilometer paip usang.

Program penggantian paip usang ini akan dilaksanakan di enam negeri iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan Selangor.

Kerajaan turut meneruskan pembinaan empangan bawah tanah, telaga tiub dan struktur takungan di Padang Matsirat, Langkawi dengan kos lebih RM400 juta.

Bagi meningkatkan ketersambungan Internet, kerajaan menyediakan RM770 juta untuk melaksanakan baki Point of Presence Fasa 2.

Point of Presence Fasa 2 ini akan dibina berhampiran kawasan perindustrian dan sekolah terpilih di desa dan pedalaman.

Liputan jalur lebar turut diperluas melalui projek Pelan Jalinan Digital Negara 2 ke 2,700 lokasi baharu dengan peruntukan RM780 juta.

Kerajaan juga memastikan model dwirangkaian 5G mencapai liputan 80 peratus menjelang 2026 bagi menawarkan Internet berkelajuan tinggi dan mampu milik. – Bernama