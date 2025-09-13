Belia Sarawak tunjukkan kematangan tangani isu semasa - Adam Adli

SARIKEI: Golongan belia di Sarawak menunjukkan tahap kematangan tinggi dalam menangani isu semasa yang melangkaui kepentingan peribadi menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abd Halim.

Beliau menyatakan perkara ini jelas kelihatan semasa sesi dialog awam bersama belia dalam Program Kembara Jumpa Orang Muda (Kembara JOM) 2.0 Zon Borneo 2 di Rumah Panjang Kanyan, Nyalak Ladong, Pakan.

Adam Adli menekankan bahawa belia Sarawak tidak lagi hanya memikirkan masalah sendiri tetapi sudah mula memikirkan masalah persekitaran sebagai petanda positif.

Kajian Indeks Belia oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) menunjukkan belia Sarawak mencatatkan skor tertinggi dalam aspek kesihatan mental dan fizikal dengan pencapaian kira-kira 70 peratus.

Pencapaian ini meletakkan penanda aras baik berbanding negeri lain dan menunjukkan mereka berada dalam situasi yang mampu melonjak ke hadapan.

Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyatakan persoalan dibangkitkan belia menunjukkan peningkatan keprihatinan terhadap isu masyarakat.

Kebanyakan persoalan berkisar kepada masalah dadah, kepimpinan dan pembangunan komuniti yang mencerminkan sikap tidak mementingkan diri sendiri.

Kesediaan belia Sarawak memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat semakin jelas melalui penyertaan aktif dalam program seumpama ini.

Program Kembara JOM 2.0 Zon Borneo 2 berlangsung selama tiga hari dengan menghimpunkan 900 belia daripada pelbagai komuniti.

Zon ini merupakan siri ketiga daripada enam zon pelaksanaan Kembara JOM 2.0 yang diadakan dari Julai hingga November.

Penganjuran program dilaksanakan oleh Jabatan Belia dan Sukan Sarawak dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Sarawak serta Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak (SABERKAS).

Antara pengisian utama program termasuk sesi dialog awam, program anak angkat, kesukarelawanan, rentas budaya, kepimpinan belia, keusahawanan sosial dan advokasi Nilai Teras Malaysia MADANI.

Kembara JOM turut menjadi platform pemprofilan belia luar bandar dan galakan penubuhan persatuan baharu.

Kajian sosioekonomi belia setempat yang dijalankan akan menjadi asas penting dalam merangka dasar serta strategi pembangunan belia negara.

Aktiviti sampingan termasuk gotong-royong komuniti, penyerahan peralatan sukan, perkhidmatan kesihatan, pameran agensi kerajaan dan Sukan Perpaduan MADANI.

Aktiviti tradisi “JOM Begiga Ngau Bala Raban Rumah Panjai (Menjala)” serta “JOM Futsal Bersama Belia” memberi ruang interaksi santai dan kebersamaan kepada peserta. – Bernama