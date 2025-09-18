Dua beranak maut dalam kenderaan dipercayai akibat kebocoran gas

MELAKA: Dua beranak ditemukan maut dalam sebuah kenderaan pelbagai guna (MPV) dipercayai akibat kebocoran gas penyaman udara di Jalan Solok Hilir, Paya Rumput di sini tengah malam tadi.

Ketua Polis Melaka Datuk Dzulkhairi Mukhtar berkata kejadian pada 12.24 tengah malam melibatkan Zabanah Abu Hussin, 57, dan anaknya Intan Nur Shafiqah Othman, 25, yang juga Orang Kurang Upaya (OKU).

Mangsa berasal dari Taman Kelemak Jaya, Alor Gajah dipercayai tertidur dan ditemukan orang awam yang menyedari mereka berada terlalu lama dalam kenderaan tersebut.

Dzulkhairi berkata siasatan awal mendapati tiada unsur jenayah dan mayat dihantar ke Hospital Melaka untuk bedah siasat.

Sampel darah mangsa dihantar ke Jabatan Kimia untuk ujian dadah, alkohol dan karbon monoksida manakala kenderaan ke Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer (Puspakom) untuk siasatan lanjut.

Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dengan siasatan lanjut diteruskan. – Bernama