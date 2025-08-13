Elavarasan akui KL City FC lawan sukar dalam Piala FA

KOTA BHARU: Perlawanan menentang KL City FC pada pusingan 16 terbaik Piala FA 18 Ogos ini diakui sukar buat Kelantan The Real Warriors (TRW).

Ketua Jurulatih TRW E. Elavarasan berkata walaupun beraksi di halaman sendiri, ia bukan tiket mudah bagi pasukannya.

KL City FC merupakan antara pasukan terkuat dan berpengalaman dalam saingan ini.

“Kami perlu bekerja keras memperbaiki kelemahan yang ada sebelum bertemu KL City,“ katanya kepada pemberita.

Ucapannya disampaikan selepas perlawanan Liga Super menentang Imigresen FC di Stadium Sultan Muhammad IV yang berakhir seri 1-1.

Elavarasan menekankan tumpuan akan diberikan untuk menajamkan jentera serangan.

Pasukan dilihat ragu-ragu dalam penyudahan peluang yang banyak pada perlawanan malam tadi.

Sementara itu, Ketua Jurulatih Imigresen FC, Yusri Che Lah berkata pasukannya menghadapi laluan sukar dalam Piala FA.

Mereka dijadualkan bertemu Terengganu FC pada 17 Ogos ini.

“Kami tahu Terengganu FC kuat dengan pemain tempatan berpengalaman dan import berkualiti,“ katanya.

Beliau melihat peningkatan keserasian pemain selepas dua perlawanan Liga Super.

Masa latihan akan digunakan sebaik mungkin sebelum berdepan Terengganu FC. - Bernama