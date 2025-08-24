Fadillah ketuai delegasi Malaysia ke APEC EMM15, tonjol sasaran sifar bersih

BUSAN: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof akan mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga APEC (APEC EMM15) di Busan, Korea mengetengahkan aspirasi Malaysia untuk mencapai sasaran pelepasan gas rumah kaca sifar bersih menjelang 2050 dan menggariskan peranan negara dalam kerjasama tenaga serantau.

Beliau akan mengetengahkan aspirasi Malaysia itu melalui pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) dan Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP) 2030.

Penyertaan Malaysia pada APEC EMM15 juga akan memperkukuh imej Malaysia sebagai rakan strategik serantau dalam kerjasama tenaga serta destinasi pelaburan hijau yang bersih, mampan dan bernilai tinggi.

APEC EMM15 dijangka menarik lebih 100 peserta terdiri daripada menteri tenaga, pegawai kanan kerajaan dan pemimpin industri tenaga dari seluruh ekonomi APEC, dengan tema “Accelerating Sustainable, Affordable, Reliable, Secure and Innovative Energy for a Prosperous Future.”

Hasil mesyuarat akan dimuktamadkan melalui satu Kenyataan Bersama Menteri-Menteri Tenaga APEC (JMS).

Fadillah akan menyertai dialog meja bulat semasa 16th Clean Energy Ministerial (CEM16), 10th Mission Innovation Ministerial (MI-10) dan 2025 World Climate Industry EXPO (WCE).

Beliau turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawat dari Korea Selatan, Hong Kong, China, New Zealand dan Brunei bagi memperluas jaringan kerjasama dalam bidang tenaga, khususnya yang menyokong agenda peralihan tenaga negara.

Fadillah juga akan mengadakan lawatan kerja ke Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) – Saeul Nuclear Power Plant dan Doosan Enerbility bagi meneroka peluang kerjasama dua hala dalam aspek latihan, pemindahan teknologi dan pendedahan teknikal berkaitan operasi loji jana kuasa tenaga nuklear.

Lawatan rasmi ini diakhiri dengan kunjungan ke Gangbyeon Wastewater Treatment Plant sebuah fasiliti rawatan air kumbahan di Busan.

Malaysia merupakan rakan dagang dan destinasi eksport ke-11 terbesar Korea Selatan pada Januari-Julai 2025.

Perdagangan dua hala bernilai 15.69 bilion dolar AS, dengan eksport Korea Selatan ke Malaysia meningkat 15.2% tahun ke tahun kepada 6.91 bilion dolar AS.

Eksport Malaysia ke Korea Selatan berjumlah 8.77 bilion dolar AS, naik 12.9% daripada tempoh sama pada 2024.

Jumlah perdagangan antara kedua-dua negara mencecah 24.42 bilion dolar AS pada 2024.

Malaysia dan Korea Selatan meningkatkan kerjasama dalam pemerangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), terutamanya melalui projek Shepherd CCS.

Inisiatif itu akan memerangkap karbon dioksida (CO2) daripada kompleks perindustrian Korea Selatan, menggabungkannya di hab domestik dan membawanya ke Malaysia untuk penyimpanan.

Peserta utama Korea termasuklah SK Energy, SK Earthon, Samsung Engineering, Samsung Heavy Industries, Lotte Chemical, GS Energy, Korea National Oil Corporation, Hanwha Corporation dan Air Liquide Korea.

Petronas menerajui bagi pihak Malaysia, disokong oleh Shell Gas and Power Developments B.V.

Projek ini bertujuan mewujudkan rantaian nilai CCS yang lengkap antara kedua-dua negara.

Korea Selatan menyasarkan untuk memerangkap dan menyimpan 4.8 juta tan CO2 setahun menjelang 2030, menjadikan Malaysia sebagai hab utama CCS di rantau Asia Pasifik. – Bernama