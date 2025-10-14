Industri tuna jadi pemacu utama ekonomi maritim Malaysia

LABUAN: Industri tuna Malaysia sedang berkembang pesat menjadi segmen berimpak tinggi dalam sektor perikanan dengan menyumbang secara signifikan kepada pengeluaran makanan laut serta ekonomi maritim negara.

Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan industri itu merangkumi pelbagai aktiviti dari penangkapan hingga pemasaran.

Industri tuna mampu menambah nilai kepada sumber laut negara sambil menjana pendapatan bagi usahawan tempatan dan peluang pekerjaan.

Beliau menegaskan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan industri tuna sebagai sebahagian daripada agenda perikanan nasional yang lebih luas.

Kejayaan industri ini bergantung kepada kerjasama berkesan antara agensi persekutuan, negeri, sektor swasta dan komuniti tempatan.

Labuan memainkan peranan penting sebagai hab baru muncul kepada industri tuna kerana kedudukannya yang strategik di tengah-tengah koridor maritim Borneo.

Pembangunan pulau itu memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan mempunyai impak ekonomi bagi kawasan berdekatan di seluruh Borneo.

Labuan sedang berkembang dengan tumpuan baharu pada strategi ekonomi biru serta ekonomi kitaran selaras dengan visi menjadi “Pulau Pintar”.

Inisiatif pembangunan dijangka bertindak sebagai pemangkin untuk pertumbuhan ekonomi serantau sambil menyokong projek infrastruktur strategik.

Rancangan Struktur Labuan 2040 telah mengenal pasti pengukuhan pertanian dan perikanan sebagai tiang utama keselamatan makanan.

Projek seperti Kompleks Perikanan LKIM Labuan dan pembangunan perindustrian berasaskan tuna merupakan langkah strategik untuk meningkatkan ekosistem perikanan.

Kerjasama mantap antara Perbadanan Labuan dengan Jabatan Perikanan Malaysia akan menjadikan Labuan sebagai pintu masuk strategik utama industri tuna nasional.

Beberapa inisiatif pembangunan strategik sedang dirancang oleh Perbadanan Labuan untuk mengukuhkan kedudukan Labuan sebagai wilayah maritim yang kompetitif.

Usahawan dan pemain industri diseru untuk berinovasi dalam produk berasaskan tuna bagi mengurangkan pergantungan import dan meningkatkan eksport.

Keselamatan makanan dan pematuhan dengan standard seperti halal, GMP serta HACCP perlu diberi keutamaan.

Penggunaan teknologi moden akan melonjakkan kualiti produk dan daya saing Malaysia di pasaran antarabangsa.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyokong penuh inisiatif Jabatan Perikanan Malaysia dan Perbadanan Labuan dalam mengukuhkan kerjasama di seluruh rantaian bekalan makanan. – Bernama