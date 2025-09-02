Johor perlu terajui ekonomi industri kreatif sebagai peluang pertumbuhan

JOHOR BAHRU: Johor perlu merebut peluang untuk menjadi peneraju dalam Ekonomi Oren yang merangkumi industri kreatif dan kebudayaan seperti media, reka bentuk, teknologi dan seni.

Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi menyatakan langkah ini akan merangsang inovasi, penciptaan pekerjaan bernilai tinggi serta meningkatkan eksport negeri.

Beliau menegaskan aspirasi Johor itu selaras dengan usaha nasional di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 yang mengiktiraf Ekonmi Oren sebagai tonggak utama pertumbuhan masa depan negara.

“Apabila kita berbicara mengenai Ekonomi Oren, kita tidak lagi merujuk kepada industri pinggiran, sebaliknya ia kini menjadi teras daya saing negara,” katanya ketika merasmikan Sidang Kemuncak Kandungan Digital ASEAN 2025.

Onn Hafiz menyatakan Johor sedang giat membangunkan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau melalui inisiatif seperti Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura.

Beliau menekankan bahawa Ekonomi Oren mempunyai potensi yang setara dengan kedua-dua sektor ekonomi tersebut.

Menggunakan Korea Selatan sebagai penanda aras, Onn Hafiz mendedahkan industri kandungan budaya negara itu kini dianggarkan bernilai lebih 478 bilion ringgit.

Industri kreatif Korea Selatan menyediakan lebih 600,000 peluang pekerjaan dan mencatatkan eksport melebihi 50.77 bilion ringgit setiap tahun.

Jepun turut mencatat kejayaan serupa dengan industri animenya dianggarkan bernilai 80.37 bilion ringgit dan dijangka berganda menjelang 2028.

Industri anime Jepun disokong oleh lebih 800 juta peminat di seluruh dunia yang menunjukkan skala potensi global.

Kandungan kreatif Asia telah menjadi fenomena global arus perdana dalam tempoh kurang tiga dekad.

Drama dan muzik Korea serta anime Jepun kini setanding dengan Hollywood dan Eropah dari segi penonton, pendapatan serta pengaruh budaya.

Meskipun Asia dan ASEAN dianggap sebagai pendatang baharu dalam industri ini, rantau ini perlu memanfaatkan populasi muda, keterhubungan digital dan warisan budaya yang kaya.

Onn Hafiz menegaskan Malaysia telah mula mengorak langkah sebagai peneraju dalam sektor kreatif.

Industri kreatif negara menyumbang secara signifikan kepada keluaran dalam negara kasar dan guna tenaga melalui filem, reka bentuk, permainan digital serta kandungan digital.

“Johor, sebagai pintu selatan Malaysia dan hab dinamik bakat serta inovasi, mempunyai segala kelebihan untuk mengorak langkah lebih jauh.”

“Dengan melabur dalam pencerita, pereka, animator dan pemuzik kita, kita boleh membina ekosistem kreatif yang bukan sahaja menawarkan pekerjaan bernilai tinggi kepada belia, tetapi juga mengeksport identiti Johor ke persada dunia.”

Sidang Kemuncak Kandungan Digital ASEAN 2025 menghimpunkan lebih 3,000 profesional industri dari Asia, Amerika Syarikat dan Eropah.

Acara tiga hari itu memperkukuh ekosistem digital ASEAN serta kedudukan rantau ini sebagai kuasa kreatif global.

Sidang kemuncak ini menampilkan lebih 10 pavilion negara termasuk Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Jepun, Kemboja dan Vietnam.

Acara tersebut turut menampilkan 50 penceramah berwawasan serta lebih 100 pempamer inovatif dari seluruh dunia. – Bernama