Kementerian Komunikasi dalam proses pindaan Akta Perkhidmatan Pos 2012

SHAH ALAM: Kementerian Komunikasi sedang dalam proses meminda Akta Perkhidmatan Pos 2012 bagi memastikan ekosistem perkhidmatan pos yang lebih lestari, mampan, dan berdaya saing.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata pindaan akta itu juga bertujuan menjamin kebajikan pekerja sektor pos terus terpelihara.

Beliau menyatakan bahawa pihaknya telah menerima draf awal laporan daripada konsultan yang menjalankan kajian mendalam bersama pemain industri.

Fahmi berkata mesyuarat bersama pihak terbabit telah diadakan kira-kira dua minggu lepas untuk membincangkan penambahbaikan akta tersebut.

“Kami sedang mengumpul maklumat untuk diteliti dengan lebih mendalam sebelum merangka pindaan kepada akta berkenaan,“ jelasnya.

Beliau menekankan bahawa Akta Perkhidmatan Pos digubal pada 2012 ketika jumlah pemegang lesen penghantaran masih terhad.

“Pada waktu itu juga belum ada lambakan platform e-dagang yang telah mendatangkan satu kesan kepada ekosistem Pos Malaysia,“ tambah Fahmi.

Beberapa pindaan perlu dilakukan terhadap akta itu bagi menjamin kelestarian ekosistem industri penghantaran.

Pindaan tersebut juga akan memastikan cabaran dari segi perundangan dapat diuruskan dengan lebih baik.

Fahmi berkata pihaknya menjangkakan pindaan itu akan dibawa ke Parlimen pertengahan tahun hadapan.

Beliau menyampaikan kenyataan ini selepas melancarkan Redly Pos Malaysia International sempena sambutan Hari Pos Sedunia 2025 di Pusat Mel Nasional. – Bernama