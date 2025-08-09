Kepengerusian ASEAN Malaysia penting untuk keamanan serantau

KUALA LUMPUR: Amerika Syarikat menyifatkan kepengerusian Malaysia dalam ASEAN tahun ini sebagai peluang penting untuk memperkukuh keamanan dan kemakmuran serantau.

Duta Besar AS ke Malaysia, Edgard D. Kagan berkata Washington menghargai peranan kepimpinan Malaysia dalam persiapan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

“Malaysia ternyata komited terhadap kejayaan ASEAN dan berusaha sepanjang tahun ini sebagai Pengerusi,” katanya kepada Bernama.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden AS Donald Trump dijangka hadir sidang kemuncak itu.

Kagan berkata mesyuarat Oktober akan menjadi platform penting bagi AS mengukuhkan hubungan dengan ASEAN dan Malaysia.

Beliau merujuk kepada lawatan peringkat tinggi baru-baru ini sebagai bukti pengiktirafan AS terhadap kepentingan strategik Asia Tenggara.

Antaranya ialah penyertaan Setiausaha Negara Marco Rubio dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-57.

Lawatan Panglima Pemerintah Indo-Pasifik AS Laksamana Samuel J. Paparo ke Malaysia turut menunjukkan komitmen Washington.

Mengenai Myanmar, Kagan berkata AS mengiktiraf peranan utama ASEAN dalam memacu Konsensus Lima Perkara.

Beliau berkata Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN boleh menyumbang kepada proses damai dan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

“Kami bersedia memberikan bantuan dan sokongan jika diperlukan, tetapi ini adalah tanggungjawab Malaysia,” katanya.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan akan mengetuai pasukan ASEAN menilai situasi di Myanmar pada 19 September.

Mengenai ulang tahun penubuhan ASEAN, Kagan berkata blok itu terus berpegang pada matlamat asal mempromosikan keamanan.

“ASEAN dibentuk pada waktu mencabar dan terus didorong oleh hasrat yang sama,” katanya.

Beliau menambah AS kekal sebagai penyokong kuat ASEAN sejak hubungan rasmi dimeterai pada 1977.

Hubungan itu dinaik taraf kepada Perkongsian Strategik pada 2015 dan dipertingkatkan pada 2022.

Kagan yang mula berkhidmat di Malaysia sejak 2023 akan terus menjalankan tugas sehingga penggantinya disahkan. - Bernama