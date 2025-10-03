Kerajaan laksana usaha maksimum bebaskan aktivis GSF ditahan Israel

SEPANG: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan jaminan bahawa kerajaan Malaysia sedang melaksanakan usaha maksimum untuk membebaskan aktivis negara yang terbabit dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF).

Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara (SNCC) Datuk Dr Sani Araby Abdul Alim Araby berkata beliau dihubungi perdana menteri pada 8.10 pagi tadi bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan kesihatan serta keselamatan para aktivis dan ahli keluarga mereka.

Beliau menyatakan Anwar selaku Penaung Utama Misi Kemanusiaan Sumud Nusantara bertanya khabar mengenai keadaan keluarga aktivis, kesihatan mereka, serta meminta beliau menyampaikan salam selain memberi jaminan penuh terhadap usaha kerajaan.

Sani Araby berkata Anwar turut mengadakan rundingan diplomatik dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio.

Beliau berkata sidang media akan diadakan pada 4 petang ini bagi memaklumkan perkembangan lanjut mengenai GSF.

Misi GSF yang disertai lebih 500 aktivis dari 44 negara, termasuk Malaysia, belayar menuju Gaza sebagai simbol solidariti dan usaha memecahkan sekatan Israel dengan membawa bekalan penting untuk penduduk Palestin.

Kementerian Luar sebelum ini mengesahkan bahawa kesemua 23 rakyat Malaysia yang menyertai GSF telah ditahan Israel dan akan dihantar pulang melalui negara ketiga. – Bernama