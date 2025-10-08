Kerajaan sedia pertimbang autonomi ekonomi Sabah Sarawak

KUALA LUMPUR: Kerajaan bersedia mempertimbangkan permintaan autonomi pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Sabah dan Sarawak.

Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata pelaksanaannya tidak mudah dan perlu diteliti mengikut Perlembagaan Persekutuan serta Perjanjian Malaysia 1963.

Beliau menegaskan sebarang langkah ke arah pelaksanaan autonomi memerlukan penyataan hasrat rasmi daripada kerajaan negeri terbabit.

Jaminan keupayaan untuk mengambil alih tanggungjawab pentadbiran, kewangan, sumber manusia dan tadbir urus juga diperlukan.

Isu autonomi ini telah dibangkitkan dan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Teknikal di Bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63.

Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor.

Hanifah Hajar berkata kerajaan memahami permintaan Sabah dan Sarawak untuk diberikan autonomi dalam merancangkan pembangunan ekonomi yang lebih rancak.

Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Anyi Ngau yang ingin tahu pendirian kerajaan mengenai permohonan autonomi tersebut.

Menjawab soalan asal mengenai perancangan strategik projek infrastruktur asas dalam Rancangan Malaysia ke-13, beliau berkata pelaksanaannya akan menumpukan tiga teras utama.

Teras tersebut ialah menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tadbir urus.

Antara tumpuan RMK13 ialah peluasan jalan luar bandar dan peningkatan akses air bersih.

Bekalan elektrik, kemudahan pendidikan dan kesihatan serta liputan digital juga menjadi keutamaan dengan pendekatan berasaskan data.

Sistem pemantauan seperti MyRMK dan MyProjek akan digunakan untuk memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau secara telus.

Menjawab soalan tambahan Datuk Awang Hashim berhubung jaminan kerajaan bahawa kawasan ketinggalan tidak dipinggirkan, beliau berkata RMK13 mengutamakan empat strategi utama.

Strategi tersebut termasuk mempercepat pembangunan kawasan kurang membangun dan memperkukuh integrasi ekonomi.

Mekanisme pemantauan yang telus akan dilaksanakan termasuk pelaporan berkala dan sesi libat urus di kawasan pedalaman.

Hanifah Hajar menekankan pentingnya mendengar masalah daripada suara rakyat sendiri. – Bernama