Kesihatan mental prasyarat penting masyarakat produktif dan seimbang

BANTING: Kesihatan mental merupakan prasyarat penting dalam pembinaan sebuah masyarakat yang produktif, penyayang dan seimbang dari segi emosi, sosial serta rohani.

Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menyatakan berdasarkan Laporan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2023 oleh Kementerian Kesihatan, isu kesihatan mental di Malaysia semakin membimbangkan dengan peningkatan ketara dalam tempoh lima tahun sebelumnya.

“Dianggarkan satu juta rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas mengalami kemurungan berbanding hanya 500,000 orang pada 2019.”

“Peningkatan daripada 2.3 kepada 4.6 peratus itu jelas mencerminkan cabaran kesihatan awam yang memerlukan perhatian segera,“ katanya ketika berucap merasmikan Program Wanita KASEH Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional di Dataran Pantai Morib.

Tinjauan sama melaporkan setiap satu daripada enam kanak-kanak berusia antara lima hingga 15 tahun terkesan dengan masalah kesihatan mental.

Inisiatif itu turut meliputi sektor keusahawanan terutama dalam kalangan wanita yang bukan sahaja perlu menjaga kesihatan fizikal, malah kesihatan mental untuk bertahan dan berjaya dalam dunia perniagaan.

“Usahawan yang cergas tubuh badan dan tenang jiwanya akan lebih fokus, kreatif serta berdaya tahan dalam menghadapi tekanan dunia perniagaan.”

“Kesibukan kita keluar mencari rezeki tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesihatan diri,“ tegas Dr Wan Azizah.

Gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, kawalan stres serta keseimbangan antara kerja dan keluarga sangat penting untuk mengekalkan kesejahteraan mental.

“Wanita yang sihat dan seimbang juga akan lebih berdaya tahan untuk memimpin keluarga serta memberi sumbangan kepada masyarakat.”

Sempena program tersebut, Dr Wan Azizah menyampaikan pembiayaan berjumlah 337,000 ringgit kepada lapan penerima dari Kuala Langat dan Sepang.

Sejak penubuhannya pada 1998, TEKUN Nasional telah menyalurkan 10.5 bilion ringgit kepada 602,059 usahawan di seluruh negara. – Bernama