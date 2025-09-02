Ketua Umno Padang Serai lapor polis akaun TikTok palsu guna identiti

ALOR SETAR: Ketua Umno Bahagian Padang Serai Datuk Asmadi Abu Talib telah membuat laporan polis mendakwa identitinya digunakan dalam dua akaun TikTok palsu bagi tujuan penipuan kewangan.

Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Baderulhisham Baharudin mengesahkan ahli politik tersebut membuat laporan pada pukul 12 tengah hari semalam.

“Mangsa dimaklumkan kewujudan dua akaun TikTok menggunakan namanya, gambar dan mencipta suara penyamaran dipercayai dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) kira-kira 10.30 malam Ahad lepas,“ katanya.

Baderulhisham menjelaskan dua akaun itu diwujudkan pihak tidak bertanggungjawab dengan tujuan untuk penipuan kewangan.

“Kandungan yang dimuat naik juga boleh memberi persepsi salah kepada masyarakat,“ tambahnya dalam kenyataan hari ini.

Beliau menyatakan mangsa risau akaun itu digunakan untuk memperdaya orang ramai dalam urusan bantuan kewangan.

Sebagai seorang pemimpin politik, penyalahgunaan identiti itu boleh menyebabkan penipuan berlaku.

Baderulhisham menasihatkan orang ramai sentiasa berwaspada dengan penipuan dalam talian menjanjikan bantuan kewangan.

Beliau mengingatkan orang awam tidak mudah terperdaya dengan pujukan serta rayuan melalui video melibatkan ahli politik atau selebriti. – Bernama