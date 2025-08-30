KPKT salur hampir RM60 juta untuk pembangunan infrastruktur DBKL

KUALA LUMPUR: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) memperuntukkan hampir 60 juta ringgit kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) menerusi Sentuhan Kasih KPKT 3.0.

Menterinya Nga Kor Ming berkata peruntukan itu melibatkan 114 projek pembangunan infrastruktur serta tiga program dan kajian pembangunan khusus bagi tahun ini.

“Projek ini sudah saya maklumkan kepada datuk bandar (Kuala Lumpur) untuk memastikan ia dilaksanakan dengan kadar segera dan siap sepenuhnya tahun ini juga,“ katanya pada sidang media selepas meninjau persekitaran Pangsapuri Kos Rendah Bandar Tasik Selatan di sini hari ini.

Nga berkata projek itu merangkumi lapan peruntukan seliaan agensi dan jabatan di bawah KPKT meliputi inisiatif pembangunan bandar.

“Sebanyak 27.8 juta ringgit di bawah Jabatan Perumahan Negara untuk 38 projek melibatkan Program Penyelenggaraan Perumahan (PPP), Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (TPPM) dan Program Penyelenggaraan Perumahan Mampu Milik Berstrata untuk penambahbaikan lif.

“Sejumlah 16.9 juta ringgit turut diperuntukkan di bawah Jabatan Landskap Negara untuk kerja-kerja menaik taraf Taman Persekutuan Bukit Kiara Kuala Lumpur Fasa 2 dan Taman Poket P. Ramlee Jalan Pinang Kuala Lumpur,“ kata beliau.

Nga turut mengumumkan peruntukan sebanyak 6.8 juta ringgit untuk pembinaan hentian bas dan laluan pejalan kaki berbumbung di sekitar Lembah Klang dan projek pembangunan fizikal di perkampungan masyarakat India dan 4.6 juta ringgit untuk pelaksanaan projek pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) di Kuala Lumpur.

“Projek pembangunan JBPM merangkumi Balai Bomba dan Penyelamat Manjalara, Desa Petaling, kuarters JBPM di Cheras serta satu unit Compact Fire Rescue Tender (CFRT),“ kata beliau.

Peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit pula disalurkan bagi kerja penyelenggaraan 10 rumah ibadat dan 1 juta ringgit untuk Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) bagi kajian kaedah-kaedah perancangan bandar.

“Seterusnya, 666,000 ringgit untuk program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB) bagi membantu ibu-ibu tunggal dan golongan B40 serta 600,000 ringgit lagi adalah untuk projek Kemajuan Kampung Baru di Wilayah Persekutuan,“ katanya.

Program Sentuhan Kasih KPKT 3.0 itu dimulakan dengan lawatan ke Cheras Baptish Church dan kemudian meninjau projek naik taraf tandas, hentian bas dan laluan pejalan kaki di Taman Tasik Permaisuri, seterusnya Projek Lestari Niaga di Tapak Anjung Selera MADANI di Bandar Tun Razak sebelum berakhir di Pangsapuri Kos Rendah Bandar Tasik Selatan. – Bernama