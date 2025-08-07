Lebih 500,000 kandungan haram diturunkan dalam talian sejak 2022

KUALA LUMPUR: Lebih 500,000 kandungan dalam talian telah diturunkan oleh penyedia perkhidmatan dari 1 Januari 2022 hingga 1 Ogos 2025 kerana melanggar undang-undang.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching mendedahkan angka tersebut merangkumi pelbagai jenis kesalahan dalam talian.

Sebanyak 321,012 kes berkaitan perjudian telah dikenal pasti dan ditangani oleh pihak berkuasa.

Kandungan penipuan pula mencatatkan 119,273 kes yang berjaya dikesan dan dikeluarkan dari platform digital.

Selain itu, sebanyak 43,585 kandungan jelik turut dihapuskan bagi melindungi pengguna internet.

Kes buli atau gangguan seksual pula mencatatkan 35,420 laporan sepanjang tempoh tersebut.

Tambah Teo, kandungan palsu juga menjadi fokus dengan 38,818 kes berjaya ditangani.

Tindakan menurunkan kandungan itu dilakukan atas permohonan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC).

Kandungan tersebut melanggar peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta undang-undang berkaitan.

MCMC turut bekerjasama rapat dengan agensi penguatkuasaan lain untuk memantau kandungan berbahaya.

Antara agensi terlibat termasuk Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.

Bank Negara Malaysia (BNM) juga terlibat dalam usaha memerangi jenayah kewangan dalam talian.

MCMC menyediakan bantuan teknikal termasuk analisis forensik digital untuk siasatan jenayah siber.

Kementerian Komunikasi komited untuk mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat.

Teo menegaskan komitmen kerajaan dalam melindungi pengguna internet daripada ancaman digital.

Pernyataan itu dibuat semasa sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.

Kerjasama erat antara agensi terus diperkukuh bagi menangani jenayah siber secara efektif.

MCMC akan terus mempertingkatkan sistem pemantauan bagi menangani kandungan haram dengan lebih pantas - Bernama