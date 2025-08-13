Lebih 6,000 kes remaja hamil direkod di Malaysia sejak 2023

KUALA LUMPUR: Sebanyak 6,144 kes remaja hamil direkodkan di Malaysia dari 2023 hingga Mac 2025.

Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr Noraini Ahmad memaklumkan angka tersebut berdasarkan data Kementerian Kesihatan (KKM).

Pada 2023, seramai 2,737 kes remaja hamil dilaporkan di fasiliti kesihatan kerajaan.

Tahun 2024 mencatatkan 2,752 kes, manakala suku pertama 2025 merekodkan 655 kes.

Noraini berkata kajian dalam Medical Journal of Malaysia (2015) mengenal pasti kekurangan akses pendidikan kesihatan reproduktif sebagai punca utama.

Kajian LPPKN 2019 turut mengesahkan dapatan tersebut.

Beliau menjawab soalan Datuk Seri Doris Sophia Brodi (GPS-Sri Aman) di Dewan Rakyat hari ini.

Tekanan rakan sebaya dan pendedahan kandungan seksual dalam media turut menyumbang kepada masalah ini.

Faktor sosioekonomi seperti kemiskinan dan keciciran sekolah juga meningkatkan risiko kehamilan remaja.

KWPKM memperkenalkan modul PEKERTI untuk mendidik remaja tentang kesihatan reproduktif.

Modul ini menekankan kemahiran membuat keputusan sihat serta pencegahan penderaan seksual. - Bernama