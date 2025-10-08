Lebih 64,000 usahawan bumiputera terima pembiayaan RM743.86 juta

KUALA LUMPUR: Seramai 64,179 usahawan bumiputera baharu telah menerima pembiayaan berjumlah RM743.86 juta daripada agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi setakat 31 Ogos lepas.

Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewon Benedick berkata beberapa langkah telah diambil bagi mengurangkan kerenah birokrasi serta memudah cara proses permohonan dan penyaluran pembiayaan selari dengan Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam.

Beliau menyatakan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional telah mengurangkan keperluan dokumentasi daripada 17 kepada empat dokumen asas sahaja.

“TEKUN Nasional turut memendekkan tempoh kelulusan permohonan daripada 21 hari kepada tujuh hari bekerja,” katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat.

Amanah Ikhtiar Malaysia pula mempermudah proses permohonan dengan hanya menggunakan salinan MyKad tanpa memerlukan pendaftaran oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

“Permohonan yang lengkap di AIM akan diuruskan dalam tempoh 16 hari bekerja,” jelas Ewon.

Beliau menjawab soalan Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang ingin tahu langkah memperbaiki perkhidmatan permohonan geran dan pinjaman untuk usahawan bumiputera baharu.

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana menyediakan ekosistem digital melalui Sistem Bersepadu Penarafan dan Insentif PMKS.

“Sistem MyBPI memudahkan usahawan belia memohon dan membuat tuntutan Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera secara dalam talian,” ujarnya.

SME Bank telah memperkenalkan proses permohonan secara dalam talian termasuk kemudahan saluran komunikasi untuk khidmat nasihat.

PERNAS membangunkan Sistem Pembiayaan E2E S3P untuk pengurusan pembiayaan secara digital yang cekap dan telus.

Bank Rakyat turut menyediakan platform dalam talian Quick Response to Entrepreneurs bagi memudahkan usahawan baharu.

“QR2E memudahkan permohonan program pembiayaan perniagaan dan produk perbankan lain,” kata Ewon.

Selepas pembiayaan diluluskan dan disalurkan, agensi di bawah KUSKOP juga membuat pemantauan terhadap usahawan terlibat.

“Ada agensi yang membuat pemantauan secara mingguan dan ada secara bulanan,” jelasnya.

Pemantauan berkala sepanjang tahun turut dilaksanakan oleh sesetengah agensi.

“Ada agensi yang membuat penilaian ke atas pembiayaan yang telah disalurkan kepada usahawan,” tambah Ewon. – Bernama