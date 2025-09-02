Mahkamah Rayuan perintah lelaki bela diri dalam kes bunuh bapa kandung

PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan seorang lelaki berusia 54 tahun daripada pertuduhan membunuh bapa kandungnya atas alasan tidak siuman.

Panel tiga hakim memerintahkan Phang Kar Foong untuk membela diri dalam kes tersebut selepas mendapati Mahkamah Tinggi melakukan kesilapan prosedur.

Ketua panel Hakim Datuk Azman Abdullah menyatakan Mahkamah Tinggi sepatutnya memerintahkan pembelaan sebelum membuat keputusan pembebasan berdasarkan alasan ketidaksiuman.

“Perintah pembebasan itu diketepikan dan kes ini dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi Ipoh untuk responden membela diri di hadapan hakim yang sama,” katanya.

Mahkamah turut memerintahkan Phang direman di fasiliti sesuai sementara menunggu perbicaraan disambung semula.

Panel Mahkamah Rayuan turut dianggotai Hakim Datuk Azmi Ariffin dan Datuk Noorin Badaruddin.

Keputusan dibuat selepas mahkamah membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi.

Phang membantu bapanya menguruskan sebuah kedai runcit sebelum didakwa membunuh Pang Ket Tai yang berusia 75 tahun.

Kejadian berlaku di sebuah rumah di Jalan Besar, Kampung Baru Gunung Rapat, Ipoh antara 10.30 pagi hingga 6.30 petang pada 12 September 2020.

Laporan psikiatri dari Hospital Bahagia Ulu Kinta mendiagnosis Phang menghidap gangguan bipolar dengan ciri-ciri psikosis.

Laporan itu turut menyatakan Phang mencederakan kedua-dua matanya sendiri semasa dalam rawatan dan menjalani pembedahan mata.

Kecederaan tersebut menyebabkan penglihatannya terjejas pada kedua-dua belah mata.

Mahkamah Tinggi membebaskan Phang tanpa mengarahkannya membela diri pada 30 September 2024.

Phang kemudiannya ditahan di Hospital Bahagia Ulu Kinta atas budi bicara Sultan Perak mengikut Seksyen 348(2) Kanun Prosedur Jenayah.

Peguam Phang Gurbachan Singh mempertahankan keputusan Mahkamah Tinggi semasa prosiding rayuan.

Beliau berhujah pihak pendakwaan telah membuktikan ketidaksiuman dari segi perubatan mahupun undang-undang mengikut Seksyen 84 Kanun Keseksaan.

Timbalan Pendakwa Raya Solehah Noratikah Ismail berhujah keputusan Mahkamah Tinggi adalah pramatang dan tidak konsisten dengan peruntukan undang-undang.

Beliau menyatakan Mahkamah Tinggi terkhilaf dengan merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes PP lwn Mohd Rozani Yahaya yang telah diketepikan.

Mahkamah Persekutuan memutuskan pada Oktober 2024 bahawa membebaskan tertuduh sebelum pembelaan dipanggil merupakan kesilapan undang-undang yang serius. – Bernama