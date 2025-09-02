Mahkamah tolak rayuan bekas pengarah Patimas bayar RM1.24 juta kepada SC

KUALA LUMPUR: Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan bekas Pengarah Eksekutif Patimas Computers Datuk Ng Back Heang membayar RM1.24 juta kepada Suruhanjaya Sekuriti (SC).

Panel tiga hakim Mahkamah Rayuan menolak rayuan Ng dengan kos RM30,000 dalam keputusan sebulat suara.

Mahkamah Tinggi pada 2022 mendapati Ng bertanggungjawab atas dagangan orang dalam di bawah Seksyen 188(2)(a) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Jumlah RM1.24 juta yang perlu dibayar Ng bersamaan dengan tiga kali kerugian yang dielakkan akibat dagangan orang dalam.

Ng juga diperintahkan membayar penalti sivil RM700,000 kepada SC dan dilarang menjadi pengarah mana-mana syarikat awam tersenarai selama lima tahun.

Larangan tersebut bermula dari tarikh penghakiman Mahkamah Tinggi pada 17 November 2022.

Mahkamah Tinggi turut memberikan SC sebanyak RM100,000 sebagai kos keseluruhan prosiding.

Pelanggaran berlaku apabila Ng melupuskan 16.5 juta saham Patimas antara Mei dan Julai 2012 semasa memiliki maklumat material bukan awam.

Maklumat tersebut berkaitan dengan pertanyaan audit dan isu transaksi mencurigakan antara Patimas dengan penghutang utamanya.

Perkara itu telah dibangkitkan oleh juruaudit luar Patimas semasa mesyuarat dengan pengurusan syarikat.

Pada 31 Julai 2012, Lembaga Pengarah Patimas mengumumkan kepada Bursa Malaysia bahawa syarikat tidak dapat mengeluarkan Penyata Kewangan Tahunan Telah Diaudit.

Kegagalan itu disebabkan penemuan atau pertanyaan audit penting yang tidak dapat diselesaikan untuk tempoh kewangan dari 1 Januari 2011 hingga 31 Mac 2012.

Dagangan orang dalam merupakan pelanggaran serius yang menjejaskan integriti pasaran modal dan menghakis keyakinan pelabur.

Keputusan Mahkamah Rayuan menegaskan bahawa pelanggaran tersebut tidak akan diberi toleransi oleh SC dan mahkamah.

Kes itu dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SC Mohd Hafiz Mohd Yusoff, Mageswary Karroppiah dan Eunice Ong Jo Xing serta peguam luar SC yang dilantik.

Ng diwakili oleh peguam Datuk Jasbeer Singh dalam prosiding mahkamah tersebut. – Bernama