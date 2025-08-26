Malaysia perlu bertindak segera bagi terajui hab semikonduktor generasi baharu

KUALA LUMPUR: Malaysia perlu mengambil langkah lebih strategik dengan segera untuk menjadi hab serantau bagi semikonduktor generasi akan datang, dengan jangkaan hasil global melebihi US$1 trilion (US$1 = RM4.20) menjelang 2030.

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan Malaysia kini menyumbang 13% kepada sektor ujian dan pembungkusan semikonduktor global, serta menguasai lebih tujuh peratus daripada bahagian pasaran semikonduktor dunia.

Beliau menyifatkan kerjasama strategik baru-baru ini dengan ARM, peneraju global dalam seni bina cip yang digunakan pada lebih 250 bilion peranti, sebagai langkah utama dalam mentransformasi industri semikonduktor Malaysia menjadi sektor bernilai tinggi dan berpotensi pertumbuhan tinggi.

“Kerjasama ini akan mengukuhkan integrasi global, meningkatkan keupayaan tempatan, mengembangkan inovasi kecerdasan buatan (AI) dan cip, serta mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi,” katanya dalam ucaptama Majlis Makan Malam Merdeka Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia (MSIA).

Sektor semikonduktor sahaja telah menarik pelaburan berjumlah RM480 juta melalui perkongsian strategik yang memberi impak, termasuk kerjasama Khazanah Nasional Bhd dengan Cambrian Fund yang menyokong usahawan tempatan dan perusahaan kecil serta sederhana (PKS) dalam teknologi IR4.0.

Pelaburan dalam Syntiant, peneraju global dalam AI pinggir (edge AI), membantu membawa penyelidikan dan pembangunan AI bertaraf dunia ke Malaysia.

“Kumpulan Wang Persaraan (KWAP) turut komited dengan RM350 juta dalam dana fokus semikonduktor Asia yang bertujuan menyokong pertumbuhan keupayaan eksport firma tempatan serta menarik pemain global terkemuka ke Malaysia.

“Ini membuktikan bahawa syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC) kita sedang digerakkan untuk menyokong visi Malaysia dalam merealisasikan Strategi Semikonduktor Negara (NSS),” kata beliau.

Amir Hamzah turut melancarkan Rangka Kerja Kemahiran Industri (IndSF) bagi Semikonduktor oleh Kementerian Sumber Manusia, merupakan satu langkah strategik untuk memperkukuh bakal tenaga kerja dalam industri semikonduktor.

“Saya berharap inovasi dan inisiatif peningkatan kemahiran tenaga kerja ini akan terus memastikan daya saing Malaysia terjamin dalam industri yang berkembang pesat ini,” katanya. – Bernama