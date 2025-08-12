Malaysia terus komitmen teraju pertumbuhan bandar mampan ASEAN

KUALA LUMPUR: Malaysia menegaskan semula komitmennya untuk memimpin inisiatif pertumbuhan bandar mampan dan inklusif di rantau ASEAN.

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming menyatakan bahawa Malaysia memainkan peranan penting sebagai penyelaras serantau dan pendokong global dalam pembangunan bandar lestari.

“Kita perlu memudahkan pertukaran dasar dan kerjasama antara bandar untuk mencapai tadbir urus yang lebih inklusif,” katanya.

Beliau menekankan pentingnya menyelaraskan usaha dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan Agenda Perbandaran Baharu.

Nga berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Forum Perbandaran Mampan ASEAN (ASUF) 2025.

Forum tersebut turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof dan beberapa pemimpin lain.

Nga menyeru anggota ASEAN untuk bekerjasama dalam menangani isu perumahan, infrastruktur, dan pengurusan sisa.

“Kemajuan lestari memerlukan kerjasama merentas semua peringkat tadbir urus,” jelasnya.

Beliau juga menekankan pentingnya pendekatan Perkongsian Awam-Swasta-Rakyat dalam pembangunan bandar.

“Kita perlu menyetempatkan ASEAN untuk tindakan berkesan, sambil mengukuhkan kerjasama serantau dan global,” katanya.

Nga menyeru semua pihak untuk menterjemah idea kepada tindakan konkrit bagi mencapai kemakmuran bersama.

Forum ini menjadi platform penting bagi datuk bandar dan gabenor untuk berkongsi penyelesaian bersama. - Bernama