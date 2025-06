KUALA LUMPUR: Mata wang ASEAN dijangka terus meningkat tahun ini apabila pelabur global bertindak menjauhi daripada pendedahan kepada Amerika Syarikat (AS), kata Maybank Investment Bank Bhd (Maybank IB) hari ini.

Bank pelaburan itu berkata semua mata wang utama ASEAN termasuk ringgit, dolar Singapura, rupiah Indonesia dan baht Thailand diunjurkan mengukuh pada 2025.

“Bagaimanapun, walaupun ini mungkin berlaku, kami masih belum yakin terdapat bukti yang mencukupi mengenai peralihan struktur sebenar daripada dolar US,“ kata bank itu dalam nota penyelidikan.

Maybank IB berkata pendirian dasar perlindungan oleh Presiden AS Donald Trump, membuat spekulasi keutamaan terhadap dolar yang lebih lemah dan cadangan cukai telah menyumbang kepada penurunan dolar US baru-baru ini.

Pasaran tidak stabil telah melonjak merentas kelas aset baru-baru ini telah mula reda.

Bank itu berkata tindakan Trump yang sukar dijangka mungkin terus menjejaskan pasaran kewangan, tidak seperti penghindaran risiko sebelum ini, dolar US telah terjejas dengan ketara, selaras dengan naratif ‘Sell America’.

‘Sell America’ bermaksud penurunan dalam keyakinan pelabur terhadap AS dan asetnya, ia sering dimanifestasikan sebagai peralihan daripada bon kerajaan AS dan pelaburan AS yang lain dengan pelabur mencari alternatif yang lebih selamat seperti emas atau mata wang asing yang lain.

Maybank IB berkata walaupun tindakan “Sell America” semakin berkurangan, aliran menurun dolar US mungkin berlanjutan sehingga separuh kedua 2025, didorong oleh ekonomi AS yang perlahan, jangkaan penurunan kadar Rizab Persekutuan (Fed) AS dan potensi pertumbuhan global melebihi jangkaan pesimis pada masa ini.

“Kami melihat kemungkinan wujudnya lingkaran yang baik untuk mata wang Asia terutamanya dengan dolar AS yang melemah, membolehkan bank pusat serantau menurunkan kadar faedah lagi untuk meningkatkan pertumbuhan, seterusnya boleh menjadi positif untuk mata wang serantau,“ katanya.

Bank pelaburan itu memberi amaran kepada pasaran untuk memerhatikan sebarang tanda urus niaga perdagangan yang boleh menjadi positif jangka pendek untuk dolar US dan negatif untuk aset selamat seperti emas, franc Swiss, serta dolar Singapura dan baht Thailand, memandangkan kaitannya dengan emas.

Maybank Investment Bank berkata usaha ASEAN untuk mengurangkan pergantungan kepada dolar US kekal terhad.

“Penggunaan mata wang tempatan untuk invois perdagangan kekal rendah, manakala bank pusat nampaknya hanya terlibat dalam beberapa kepelbagaian rizab dan aset mereka.

“Terdapat peningkatan aliran masuk ke dalam bon tetapi kami berpendapat ia didorong oleh keinginan ASEAN sendiri untuk keluar daripada dolar US atau aset AS,” katanya.