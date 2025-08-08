Mayat wanita reput ditemui di rumah Taman Klebang Jaya

IPOH: Mayat wanita dalam keadaan reput ditemukan di sebuah rumah di Taman Klebang Jaya, Chemor di sini, petang Rabu (Ogos 7).

Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata mayat itu ditemui oleh seorang lelaki yang merupakan ejen syarikat penapis air dan penyaman udara kira-kira pukul 4.25 petang.

“Pengadu memaklumkan terdapat mayat dalam keadaan reput disyaki wanita, yang dilihat melalui tingkap rumah tersebut,“ katanya dalam kenyataan, malam ini.

Justeru, beliau berkata pihak forensik telah dimaklumkan berkenaan insiden itu dan siasatan lanjut sedang dijalankan. - Bernama