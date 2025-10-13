Media Tamil perlu jadi suara utama komuniti India, kata Teo Nie Ching

KUALA LUMPUR: Media Tamil perlu memainkan peranan penting sebagai jambatan budaya dan suara utama komuniti India.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching menegaskan media Tamil perlu sentiasa diberi peluang, sokongan dan latihan yang sewajarnya untuk terus berkarya.

Beliau menyatakan pengamal media Tamil boleh mengikuti pelbagai kursus dan latihan anjuran Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR).

Teo berkata Bengkel Asas Berlakon IPPTAR memberi peluang kepada 30 peserta untuk mendalami asas seni lakonan.

Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Sumbangan Tabung Kasih@HAWANA Sempena Sambutan Deepavali 2025 di Wisma Bernama.

IPPTAR juga menganjurkan kursus “Kreativiti & Inovasi Dalam Membina Kandungan Media Tamil” dari 14 hingga 16 Mei lepas.

Kursus tersebut melibatkan 18 peserta media Tamil dalam membina kandungan kreatif.

Teo berkata isu ketiadaan Bahasa Tamil pada Welcome Wall di Menara Kuala Lumpur berjaya diselesaikan dengan segera.

Beliau menghubungi pihak pengurusan menara untuk memasukkan Bahasa Tamil serta menambah baik paparan dengan Bahasa Kadazan dan Iban.

Kini 24 bahasa dipaparkan bagi mencerminkan semangat kepelbagaian di Malaysia.

Teo merakamkan penghargaan kementerian terhadap jasa pengamal media yang berperanan di balik tabir.

Beliau berkata kerajaan mengambil langkah penting untuk memastikan profesionalisme pengamal media sentiasa terpelihara.

Antara tindakan dilaksanakan menerusi Bernama adalah memperluas perlindungan sosial untuk golongan pengamal media sambilan.

Perlindungan tersebut termasuk caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Peluang latihan dan pembangunan profesionalisme turut dilaksana oleh Bernama serta IPPTAR.

Kerajaan berjaya mewujudkan Akta Majlis Media Malaysia yang berkuat kuasa 14 Jun lepas.

Akta tersebut merupakan sebuah badan kawal selia kendiri industri media.

IPPTAR merancang 80 kursus dengan sasaran penyertaan 1,500 peserta pada tahun ini.

Sebanyak 74 kursus berjaya dilaksanakan melibatkan 4,800 peserta setakat 10 Oktober lepas.

Seiring dengan perkembangan teknologi, IPPTAR melaksanakan 23 kursus berkaitan kecerdasan buatan.

Kursus kecerdasan buatan tersebut membabitkan 1,104 peserta sepanjang tahun ini. – Bernama