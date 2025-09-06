Mesyuarat luar Malaysia-Australia fokus perdagangan, teknologi, keselamatan

SEREMBAN: Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan akan menghadiri Mesyuarat Menteri Luar Australia-Malaysia kali ketujuh pada 11 September ini bagi memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.

Mesyuarat tersebut akan memberi tumpuan kepada kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, teknologi dan keselamatan serantau.

Mohamad berkata mesyuarat itu juga akan mengukuhkan kerjasama pertahanan menerusi Perjanjian Pertahanan Lima Negara (FPDA) antara Malaysia, Australia, New Zealand, Singapura dan United Kingdom.

“Ketika saya menjawat jawatan Menteri Pertahanan, saya minta agar FPDA ini dipertingkatkan dan diperkasakan,” katanya kepada pemberita selepas menghadiri Karnival Kemerdekaan Taman Pinggiran Senawang.

Beliau menekankan kepentingan mekanisme pertahanan bersama ini khususnya dalam konteks keselamatan perairan strategik seperti Laut China Selatan.

Malaysia menyertai pelbagai latihan di bawah FPDA setiap tahun dan ia perlu terus ditingkatkan menurut Mohamad.

Beliau juga akan menyuarakan pandangan berhubung isu penempatan pelarian suaka politik termasuk cadangan Australia untuk menempatkan mereka di pulau-pulau di Lautan Pasifik.

Mohamad berkata Malaysia berpandangan bahawa sebarang tindakan berkaitan pelarian harus mengambil kira pandangan golongan tersebut.

“Australia merancang untuk menghantar pelarian suaka ini ke sebuah pulau di Lautan Pasifik dan ini merupakan perkara yang perlu difikirkan dengan lebih mendalam,” katanya.

Beliau akan membincangkan pendekatan Australia termasuk pilihan untuk pelarian tinggal di Australia, kembali ke negara asal, atau dipindahkan ke lokasi lain.

“Saya akan sebut perkara ini dalam mesyuarat nanti dan melihat pendekatan yang akan diambil oleh pihak Australia,” tambahnya. – Bernama