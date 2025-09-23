Negeri Sembilan bakal miliki Auto City pertama di Nilai, GDV RM1 bilion

NILAI: Negeri Sembilan bakal mewujudkan hab automotif moden pertamanya menerusi projek pembangunan Auto City di Bandar Pintar Nilai dengan nilai pembangunan kasar sebanyak RM1 bilion.

Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata kawasan seluas 728.43 hektar itu akan melaksanakan fasa pertama bermula bulan ini.

Projek ini dijangka mampu menjana lebih 5,000 peluang pekerjaan merangkumi bidang teknikal, perkhidmatan, logistik, pemasaran dan pengurusan.

“Auto City akan menjadi hab automotif moden yang menawarkan kemudahan seperti bilik pameran kenderaan, kedai alat ganti, pusat servis, pusat rawatan estetik automotif serta ruang gaya hidup berteraskan teknologi.

Kehadiran Auto City ini bukan sahaja menarik penyertaan jenama automotif antarabangsa, malah membuka ruang kepada syarikat tempatan untuk menyertai rantaian bekalan dan ekosistem industri automotif serantau.

Aminuddin yakin projek itu akan menjadi pemangkin kepada pembangunan zon lain di Bandar Pintar Nilai.

Zon lain yang dirancang termasuk zon pembuatan kenderaan elektrik, zon perubatan, zon pendidikan, zon pergudangan dan zon perumahan.

Pembangunan ini diharap dapat menyerlahkan daya tarikan Nilai sebagai hab automotif, pusat teknologi dan destinasi pelaburan.

Impak positif dijangka terhadap ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya.

“Pembangunan ini akan membuka ruang baharu untuk usahawan tempatan, memperkukuh ekosistem perusahaan kecil dan sederhana serta menyokong agenda kerajaan negeri.

Agenda tersebut adalah untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai destinasi pelaburan utama di rantau ini.

Bandar Pintar Nilai adalah seiring dengan aspirasi Malaysia Vision Valley yang memacu pelaburan bernilai tambah tinggi.

Aspirasi itu juga melibatkan teknologi canggih dan pembangunan mapan di Negeri Sembilan.

Aminuddin menyifatkan kewujudan ekosistem serantau dinamik di Nilai dapat memacu bandar itu sebagai hab pertumbuhan baharu.

Lebih banyak peluang pelaburan dijangka terutamanya dengan pembinaan Lebuhraya baharu NLE ke KLIA yang dijangka siap pada Julai 2026.

Kedudukan strategik Nilai berhampiran KLIA dan Putrajaya turut memperkukuh keyakinan pelabur antarabangsa.

Lokasi itu menjadikan Nilai sebagai pintu gerbang mobiliti dan pentadbiran yang menarik. – Bernama