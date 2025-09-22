Pasukan Petugas Geoekonomi ASEAN mulakan siri mesyuarat AEM di MITEC

KUALA LUMPUR: Siri Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-57 dan mesyuarat berkaitan bermula hari ini di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia (MITEC).

Mesyuarat Kelima Pasukan Petugas Geoekonomi ASEAN (AGTF Ke-5) menandakan permulaan siri perbincangan ekonomi serantau yang penting.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz akan mempengerusikan mesyuarat seiring peranan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini.

Perbincangan dijangka memfokuskan kepada strategi menangani cabaran semakin memuncak dalam landskap geoekonomi global.

Mesyuarat ini dijangka dihadiri oleh Timbalan Menteri Perdagangan Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri dan Utusan Khas Presiden Indonesia Mari Elka Pangestu.

Tan Sri Dr Rebecca Fatima Sta Maria juga dijangka hadir untuk berkongsi pandangan berharga mengenai ekonomi serantau.

Dalam sesi AGTF sebelumnya di Bogor, negara anggota telah bertukar pandangan mengenai isu tarif unilateral dan dasar berkaitan.

Perbincangan menekankan kepentingan respons serantau yang selaras dan kerjasama sektor awam-swasta yang lebih kukuh.

Tumpuan diberikan kepada pengurangan risiko terhadap rantaian bekalan dan aliran perdagangan ASEAN.

Selepas mesyuarat AGTF, pegawai kanan akan berjumpa untuk persiapan Mesyuarat Pegawai Kanan Ekonomi ASEAN (SEOM).

Perbincangan SEOM akan memfokuskan kepada pelaksanaan 18 Keberhasilan Utama Ekonomi (PED) ASEAN.

Satu daripada 18 PED telah siap sepenuhnya iaitu deklarasi bersama Kerjasama Ekonomi ASEAN–Majlis Kerjasama Teluk.

Baki PED sedang dalam proses untuk disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.

Sepanjang minggu ini, beberapa siri mesyuarat bersama AEM akan diadakan termasuk Mesyuarat Majlis Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ke-39.

Mesyuarat Majlis Kawasan Pelaburan ASEAN ke-28 turut dijadualkan berlangsung dalam siri pertemuan ini.

Konsultasi AEM bersama Rakan Dialog dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN juga akan diadakan.

Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO) turut terlibat dalam sesi konsultasi bersama menteri-menteri ekonomi.

Mesyuarat-mesyuarat ini memberikan peluang kepada menteri membincangkan isu ekonomi global dan serantau.

Mereka akan menilai pencapaian ekonomi serantau dan meneroka kaedah memperluas kerjasama ekonomi.

ASEAN merupakan organisasi serantau yang dianggotai oleh 10 negara Asia Tenggara.

Negara anggota termasuk Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. – Bernama