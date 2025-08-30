Pearly-Thinaah cipta sejarah mara ke final Kejohanan Badminton Dunia

KUALA LUMPUR: Beregu wanita utama negara Pearly Tan-M.Thinaah mencipta sejarah sebagai wakil sulung Malaysia mara ke pentas akhir Kejohanan Badminton Dunia.

Pasangan ranking kedua dunia itu menewaskan pasangan Jepun Nami Matsuyama-Chiharu Shida di Adidas Arena dalam perlawanan separuh akhir penuh dramatik.

Pearly-Thinaah bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan gandingan pilihan ketiga dunia dengan keputusan 14-21, 21-13, 21-12 dalam aksi selama 68 minit.

Kemenangan itu menyaksikan mereka memecah dominasi lawan dengan mencatat kemenangan ketiga daripada 16 pertemuan menentang Matsuyama-Shida.

“Sukar dipercayai kami berjaya melangkah ke final selepas apa yang dilalui dalam beberapa minggu kebelakangan ini,” kata Pearly menerusi audio dikongsikan Persatuan Badminton Malaysia.

Dia menambah, “Hari ini, kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa gembiranya kami.”

Di final esok, mereka bakal berdepan sama ada beregu pilihan utama dari China Liu Shengshu-Tan Ning atau pasangan Jepun Rin Iwanaga-Kie Nakanishi.

Kemaraan ini merupakan pencapaian terbaik Pearly-Thinaah dalam empat penampilan di Kejohanan Dunia selepas sebelum ini hanya mara ke suku akhir edisi 2023.

Dengan keputusan itu, Matsuyama-Shida terpaksa berpuas hati membawa pulang pingat gangsa. – Bernama