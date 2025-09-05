Pendakwah Orang Asli anggap cabaran media sosial sebagai ujian dakwah

IPOH: Seorang pendakwah berasal daripada Orang Asli suku Temiar, Wan Masindra Juja menganggap menepis persepsi tidak tepat tentang Islam di media sosial sebagai tanggungjawab sukar dalam penyebaran dakwah.

Beliau yang berusia 44 tahun menyatakan kekangan ini bukan hanya dihadapi ketika berdakwah kepada komuniti Orang Asli malah melibatkan semua kaum dan peringkat umur di Malaysia.

Wan Masindra menjelaskan cabaran utama berasal dari persepsi yang dibentuk media massa dan alat elektronik yang kadangkala memaparkan amalan Islam yang tidak tepat.

Beliau menekankan pentingnya memahami Islam secara ilmiah berpandukan Al-Quran dan sunah untuk melihat versi berbeza agama suci ini.

“Alhamdulillah sepanjang 18 tahun berkhidmat, pelbagai bangsa telah saya syahadahkan dengan cabaran utama datang selepas pengisian amal,” katanya.

Beliau yang berkhidmat sebagai penyelia mubaligh berkata demikian selepas menerima anugerah Tokoh Pendakwah (Anugerah Ibnu Abbas) pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1447H Peringkat Negeri Perak.

Anugerah tersebut disertai wang tunai RM5,000 dan plak yang disampaikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah.

Sultan Nazrin turut berkenan menyampaikan Anugerah Keluarga Mithali, Anugerah Pertubuhan Bukan Kerajaan, Anugerah Pegawai Masjid, Tokoh Bilal dan Anugerah Khas.

Wan Masindra berkongsi detik beliau memeluk agama Islam akibat ketidakpuasan hati terhadap ketiadaan agama khusus dalam kalangan masyarakat Orang Asli.

Beliau mempersoalkan mengapa masyarakat Orang Asli mempunyai budaya dan adat resam tetapi tidak mempunyai agama khusus seperti komuniti lain.

“Apabila melihat orang Melayu mengamalkan Islam dengan suasana tarawih, sembahyang fardu, azan dan bacaan Al-Quran, minat saya untuk mengenali Islam semakin mendalam,” ujarnya.

Penerima anugerah utama Anugerah Keluarga Mithali, Umi Kalsom Bahak berusia 74 tahun menyatakan tidak menyangka akan menerima penghormatan tersebut.

Beliau pernah berniat menjadi ibu mithali suatu ketika dulu dan berjaya membesarkan enam orang anak yang kini semuanya berjaya.

“Walaupun pendapatan tidak besar, saya tidak menganggapnya sebagai masalah kerana itu adalah tanggungjawab sebagai ibu bapa,” katanya.

Umi Kalsom menekankan pentingnya memberi nasihat dan pesanan kepada anak-anak untuk rajin belajar demi mencapai kejayaan dalam hidup. – Bernama