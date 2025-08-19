Petra kaji daya maju reaktor modular kecil sebagai sumber tenaga

PETALING JAYA: Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) sedang mengkaji daya maju tenaga nuklear termasuk reaktor modular kecil (SMR). Kajian ini bertujuan menilai potensinya sebagai sumber kuasa beban asas yang stabil menurut Menterinya Datuk Seri Fadillah Yusof.

Fadillah yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan kajian akan memberi tumpuan di kawasan dengan cabaran unik dalam penggunaan tenaga boleh baharu. Kawasan tersebut termasuk Semenanjung Malaysia dan Sabah.

“Kajian ini akan menilai dengan teliti strategi pengurusan sisa untuk memastikan tenaga nuklear disepadukan secara bertanggungjawab ke dalam ekosistem tenaga lestari Malaysia,“ katanya.

Beliau berkata demikian dalam ucaptama di Persidangan Binaan Hijau Antarabangsa ke-5 (IGBC 2025). Kajian kebolehlaksanaan turut memfokuskan keperluan kawal selia termasuk pindaan undang-undang sedia ada.

Peraturan berkaitan serta pembangunan modal insan turut menjadi fokus utama kajian tersebut. “Kami bekerjasama untuk memastikan pembangunan modal insan diberi tumpuan dari segi teknologi dan penguatkuasaan,“ jelasnya.

Fadillah berkata kementerian menerima maklum balas positif daripada orang ramai dan industri mengenai potensi tenaga nuklear. Tenaga nuklear dilihat sebagai sebahagian daripada sumber tenaga boleh baharu pada masa depan.

“Proses ini memerlukan ratifikasi 18 perjanjian antarabangsa termasuk Perjanjian 123 dengan Amerika Syarikat,“ katanya. Keputusan muktamad hanya boleh dibuat selepas semua perjanjian diluluskan.

Sementara itu PETRA akan melancarkan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Nasional 2026–2035 (NEEAP 2.0) pada akhir tahun ini. Pelan tersebut merangkumi strategi komprehensif untuk memacu penjimatan tenaga merentas semua sektor. - Bernama