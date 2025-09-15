Piala MADANI 2025 perkasa budaya sukan dan perpaduan masyarakat

PETALING JAYA: Penglibatan selebriti, pemimpin dan atlet muda dalam kejohanan Piala MADANI 2025 peringkat negeri Selangor diyakini mampu membudayakan sukan sebagai aktiviti riadah sekali gus menyatupadukan pelbagai lapisan masyarakat.

Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata kejohanan yang merangkumi acara bola sepak dan e-sukan itu sejajar dengan minat golongan belia terhadap pelbagai cabang sukan, selain membuka ruang untuk mereka menonjolkan bakat.

“Harapan kita ialah menjadikan sukan sebagai budaya hidup masyarakat yang tidak semestinya melalui kejohanan besar sahaja, sebaliknya juga merangkumi peringkat komuniti.

“Langkah ini mampu memupuk semangat kekitaan dalam menyemarakkan semangat Malaysia MADANI melalui platform kesukanan,” katanya kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang Kejohanan Bola Sepak Piala MADANI 2025 di Padang Astaka.

Kejohanan selama dua hari bermula 13 September itu anjuran Anwar Ibrahim Club (AIC) dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Bandaraya Petaling Jaya serta Yayasan Menteri Besar Selangor.

Pegawai Penerangan AIC Jestin Raj berkata kejohanan itu memberi tumpuan kepada penglibatan anak muda dalam usaha meningkatkan penyertaan mereka dalam sukan dan aktiviti kemasyarakatan.

“Kejohanan ini merupakan program berskala besar pertama AIC dan kita merancang untuk memperluaskan lagi program seumpamanya ke negeri lain seperti Perak, khususnya di Tambun dalam masa terdekat.

“AIC sebelum ini lebih banyak menganjurkan program berbentuk komuniti dan bantuan masyarakat, namun kali ini tampil dengan pendekatan baharu yang lebih menyeluruh dan melibatkan penyertaan lebih ramai peserta,” katanya.

Kejohanan itu melabuhkan tirainya dengan perlawanan persahabatan sebagai acara kemuncak, yang menyaksikan pasukan Mak Jemah FC yang menggabungkan selebriti tanah air menewaskan pasukan AIC yang diwakili Adli dengan keputusan 5-2. – Bernama