PM Anwar desak laluan bantuan ke Gaza tidak dihalang, sokong misi kemanusiaan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendesak agar laluan masuk bagi menyalurkan bantuan ke Gaza tidak dihalang oleh mana-mana pihak.

Beliau menegaskan sebarang halangan hanya akan menambah derita penduduk yang sudah pun berada dalam keadaan kritikal.

Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri Tunku Nashrul Abaidah berkata Anwar sentiasa memantau rapat perkembangan aktivis kemanusiaan negara.

Para aktivis kini telah memasuki zon kuning dan berisiko berdepan ancaman daripada Israel.

“Perdana Menteri menegaskan bahawa kerajaan bersama seluruh rakyat Malaysia berdiri teguh menyokong usaha kemanusiaan ini.”

“Sokongan ini selaras dengan prinsip solidariti dan keadilan yang menjadi asas Malaysia MADANI.”

“Keberanian serta ketabahan para aktivis yang membawa misi amanah ini amat dihargai.”

“Ia mencerminkan jiwa rakyat Malaysia yang sentiasa prihatin terhadap penderitaan saudara kita di Gaza.”

Beliau berkata demikian dalam Taklimat Harian Pejabat Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook.

Tunku Nashrul berkata Perdana Menteri turut menyeru rakyat Malaysia agar terus bersatu hati mendoakan keselamatan.

Rakyat juga diseru menyalurkan sokongan berterusan kepada usaha kemanusiaan murni tersebut.

Sebanyak 34 rakyat Malaysia menyertai misi Global Sumud Flotilla yang kini berada di perairan antarabangsa berhampiran Greece.

Mereka merupakan sebahagian aktivis dari 45 negara yang belayar ke Gaza bagi memecahkan kepungan ke atas wilayah itu.

Sebelum ini, flotila itu berdepan pelbagai rintangan termasuk serangan dron.

Malaysia menjadi negara pertama yang mengiktiraf misi itu menerusi sokongan Perdana Menteri.

Pelayaran GSF merentasi Laut Mediterranean membawa bekalan makanan, ubat-ubatan serta mesej keamanan.

Misi ini menggesa agar peperangan dan krisis kebuluran dihentikan.

Ia juga menuntut pembukaan akses koridor kemanusiaan ke Gaza. – Bernama