Polis kesan individu hantar mesej ugutan kepada petugas Petronas di Bintulu

KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia sedang mengesan individu yang dipercayai menghantar mesej ugutan kepada petugas fasiliti gas asli cecair Petronas di Bintulu, Sarawak.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk M Kumar mengesahkan usaha sedang dijalankan untuk menjejaki pengirim ugutan tersebut.

Beliau menyatakan bahawa kawalan keselamatan di lokasi akan terus dipertingkatkan sepanjang operasi dijalankan.

Siasatan masih berjalan untuk mengenal pasti pemilik nombor telefon yang digunakan untuk menghantar mesej ugutan itu.

Kerajaan telah mengarahkan semua fasiliti LNG di Bintulu mengetatkan kawalan keselamatan serta-merta susulan ancaman yang diterima.

Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membolehkan siasatan segera dilakukan terhadap ancaman berkenaan.

Seramai 280 peserta menghadiri Simposium Sains Forensik Kebangsaan untuk Penguatkuasaan Undang-Undang ke-6 yang berlangsung di Kuala Lumpur.

Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayob Khan Mydin Pitchay menyatakan simposium itu merupakan platform utama perkongsian ilmu sains forensik.

Beliau menekankan kepentingan adaptasi teknologi kecerdasan buatan dalam sistem keadilan jenayah negara.

Kehadiran pakar forensik daripada pelbagai jabatan memberi impak besar dalam memantapkan operasi penguatkuasaan undang-undang.

Ayob Khan menyatakan keupayaan fasiliti teknologi forensik yang moden amat penting untuk menangani jenayah global yang semakin rumit.

Simposium itu dianjurkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dengan pengelolaan secara bergilir oleh bahagian makmal forensik.

Penganjuran simposium diharapkan dapat memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan penguatkuasaan undang-undang negara.

Turut hadir dalam majlis perasmian ialah Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Azman Abdullah dan Hakim Mahkamah Tinggi Adlin Abdul Majid. – Bernama